В Казани застройщика ОП «Дальний» посадили на 5 лет

Фото: «Реальное время»

Обвинительный приговор вынесен сегодня гендиректору и учредителю ООО «Финансово-промышленная группа «ТНГС-И» Рустему Хамидуллину по делу о строительстве нового здания отдела полиции «Сафиуллина» (бывший «Дальний», — прим. ред.). Он получил 5 лет колонии общего режима, передает из суда журналист «Реального времени».



В прениях гособвинитель, старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Елена Петрова просила для Хамидуллина 9 лет колонии строгого режима по шести эпизодам мошенничества с ущербом в 20 млн рублей.

Сам подсудимый и его адвокат просили суд о вынесении оправдательного приговора. Ранее они подчеркивали, что претензии к исполнению госконтракта на 252 млн рублей появились уже после личных благодарностей главы МВД Татарстана, когда застройщик полицейского здания потребовал выплаты остатка в 19,5 млн рублей.

Председательствующий судья Айрат Галлямов посчитал доказанной лишь одну аферу по эпизоду с потерпевшим МВД РФ, а остальные эпизоды квалифицировал по менее тяжкой статье 165 УК РФ — причинение имущественного ущерба без цели хищения.

Напомним, в ходе исполнения контракта по строительству комплекса зданий по улице Сафиуллина для нужд полиции Хамидуллин заключил договор субподряда с ООО «Поволжье 2015» Алексея Егорова. По версии следствия, через «Поволжье 2015» выводили и похищали деньги по контракту, причем Хамидуллин и Егоров по предварительному сговору вводили в заблуждение непосредственных исполнителей строительно-монтажных работ на полицейском объекте, заключая от имени «Поволжья 2015» договоры, согласно которым исполнители за свой счет должны были закупить оборудование и материалы, выполнить работы, полной оплаты за которые так и не дождались.

Общий размер ущерба по делу в МВД оценивали в 20,2 млн рублей. На эту же сумму суд сегодня удовлетворил гражданские иски потерпевших.