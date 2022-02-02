На биатлон в Пекине у России большие надежды, но так было не всегда: триумфы и крахи нашей сборной на Играх

Вспоминаем, как выступали российские биатлонисты в Турине-2006, Ванкувере-2010, Сочи-2014 и Пхенчхане-2018

Фото: olimp-history.ru (на Олимпиаде в Сочи, 2014 год)

Старты на этапах Кубка мира показали, что российский биатлон находится в ренессансе после долгого кризиса и собирается громко заявить о себе на предстоящей пекинской Олимпиаде. В активе нашей команды 4 медали высшей пробы, 6 серебряных и 5 бронзовых в сезоне. Пока наши биатлонисты готовятся к стартам на пекинской трассе в высокогорье, мы вспоминаем биатлонные старты на минувших Олимпиадах — от Турина до Пхенчхана. Хронология взлетов и падений последних Олимпиад и их героев — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Полный провал норвежцев в Турине

Впервые в олимпийскую программу биатлона включили, пожалуй, одну из самых зрелищных биатлонных гонок — масс-старт. И победили в ней тогда немец Михаэль Грайс и шведка Анна Карин Улофссон. Россию ожидал успех в эстафетной гонке — женская четверка: Светлана Ишмуратова, Анна Богалий-Титовец, Ольга Зайцева и Альбина Ахатова без шансов разгромили соперниц и стали олимпийскими чемпионками. А накануне эстафеты Светлана Ишмуратова неожиданно для всех выиграла индивидуальную гонку, тем самым забронировав себе место в золотой команде. Мужская четверка (Иван Черезов, Сергей Чепиков, Павел Ростовцев, Николай Круглов) взяли серебро.

По итогам биатлонных гонок туринской Олимпиады Россия проиграла только Германии. А главными лузерами стали норвежцы. Будучи одними из фаворитов, скандинавы не смогли выиграть ни одной золотой медали, заняв в итоге в общем зачете лишь пятое место.

Победительницы женской эстафеты. Слева направо: Анна Богалий-Титовец, Светлана Ишмуратова, Ольга Зайцева и Альбина Ахатова. Фото: olimp-history.ru

«Нас бьют, мы летаем, от боли все выше!» XXI зимняя Олимпиада в Ванкувере

За несколько дней до начала Игр вокруг сборной России разразился допинговый скандал (ничего не напоминает?). Лидеры предыдущих Олимпиад — Екатерина Юрьева, Альбина Ахатова и Дмитрий Ярошенко были уличены в употреблении «запрещенного вещества rEPO» (рекомбинированный эритропоэтин) и дисквалифицированы. Накануне канадской Олимпиады российская команда потеряла трех главных бойцов, а остальные члены сборной выступали под серьезным психологическим прессом.

Сперва главной сенсацией стала победа в масс-старте новичка Евгения Устюгова. А после девушки подтвердили свое статус олимпийских чемпионок. Новая команда (Светлана Слепцова, Анна Богалий-Титовец, Ольга Медведцева и Ольга Зайцева) даже без титулованных Юрьевой и Ахатовой вновь выиграли эстафету.

Следующее серебро в копилку сборной принесла Ольга Зайцева в полюбившемся всеми масс-старте, а мужской квартет (Евгений Устюгов, Максим Чудов, Антон Шипулин и Иван Черезов) тоже не остался без медали — парни вырвали олимпийскую бронзу. Для будущего героя эстафеты — Антона Шипулина эта Олимпиада стала дебютной. А его последний эстафетный этап на следующих Олимпийских играх войдет в историю российского биатлона.

Золотой финиш Евгения Устюгова. Фото: olimp-history.ru

Стоит отметить, что два золота российских биатлонистов составили 2/3 от всех наград высшей пробы, завоеванных всей олимпийской сборной России в Ванкувере. Всего на счету российской команды по итогам Игр оказалось три золотых медали.



Антон Шипулин — герой земли русской. Сочи-2014 запомнилось всем

Биатлон стал третьим по количеству медалей видом спорта в программе сочинских Игр. Биатлонисты разыграли 11 комплектов наград: в спринте, преследовании, индивидуальной гонке, масс-старте, эстафете — у мужчин и женщин. И впервые во включенной в Олимпиаду — смешанной эстафете.

Российские биатлонисты подошли к домашним Играм в разобранном состоянии и до последнего оставались без золотых наград. Лишь в заключительный день биатлонных соревнований удача улыбнулась хозяевам Олимпиады.

Действующие олимпийские чемпионы — норвежцы были фаворитами мужской эстафетной гонки и лидировали в ней вплоть до последнего, восьмого огневого рубежа. Но именитый норвежец Эмиль Хегле Свендсен решил судьбу своего олимпийского квартета. С лидером скандинавской сборной случилось несчастье — четыре промаха и штрафной круг на последнем огневом рубеже не позволили занять место в призовой тройке.

Финишер сборной России Антон Шипулин грамотно воспользовался шансом. Уверенная стойка в поединке с немцем Шемппом, игра в «кошки-мышки» на трассе, тысячи напряженных зрителей у экранов, борьба в финишном створе — и вот оно, долгожданное олимпийское золото. Эта победа стала первой в истории мужской сборной России. До этого лишь советские биатлонисты выигрывали эстафеты на Олимпийских играх, а последний раз вообще в далеком 1988 году.

Правда, даже этот триумфальный момент, заставивший тысячи россиян плакать у экрана, в итоге был омрачен и фактически обесценен ВАДА, которая устроит показательную порку с аннулированием результатов для многих наших спортсменов. В феврале 2020 года Всемирное антидопинговое агенство сделает ту победу в драматичнейшей эстафете, по сути, нелегитимной. Шипулин, правда, ни в чем виноват не был, но попал под дубину коллективного наказания.

Драматичный Пхенчхан—2018. Олимпиада, на которую нас пустили

Очень драматично складывалась для всей российской команды поездка на Олимпийские игры в Корее. Четыре года в олимпийском цикле готовились спортсмены: тренировались, строили планы, как и все мечтали об олимпийских наградах... А что в итоге? Большую часть команды, в том числе и всех лидеров по спорным причинам обвинили в допинге и дисквалифицировали на время Игр. Все обвинения в основном касались сочинской Олимпиады. Собственно, тогда же начался и парад лишения медалей. Такие решения со стороны ВАДА сломали карьеру Антону Шипулину и другим звездам российского биатлона, что и скажется на результатах в следующих сезонах.

Вследствие многочисленных допинговых скандалов в биатлоне Россия на Олимпиаде в Пхенчхане была представлена в значительно урезанном составе. Татьяна Акимова, Ульяна Нигматуллина, Антон Бабиков и Матвей Елисеев в личных гонках ни разу не пробились даже в топ-10, а в смешанной эстафете заняли лишь 9-е место.

Медальные результаты перед Пхенчханом тоже были не впечатляющими — всего две бронзы Антона Шипулина и обе по итогам гонки преследования.

Следующий сезон 2019/2020 станет самым провальным за всю историю российского биатлона. Позорные выступления и непонимание со стороны тренеров уронили весь авторитет русских биатлетов на международном уровне. Тогда 26 гонок подряд россияне не брали медали, а в половине этих гонок и вообще не заезжали в топ-10.

Фото: biathlonrus.com

Каким будет Пекин-2022? В составе команды снова изменения

Куда успешнее складывается для нашей команды текущий сезон. За две недели до главного старта ребята показывают приличные скорости на трассе и точную стрельбу на рубеже. Тренеры объясняют это приближением пика формы. Следовательно, пик по идее придется на период Олимпиады — 2022, а значит российские биатлеты должны побежать еще быстрее.

После небольших сложностей из-за карантинных ограничений наша сборная в полном составе находится в Пекине и уже пробует олимпийские трассы. Условия не из легких: высокогорье, разреженный воздух и постоянный ветер, да и снег искусственный. Но тренеры получали информацию от ОКР и СБР и учли все нюансы при подготовки спортсменов и тем более предолимпийский этап в Италии проходил в подобных условиях и на похожей высоте.

Однако по последнем данным стало известно, что ранее не получившая путевку в Пекин Евгения Буртасова заменит сдавшую два положительных пцр-теста Валерию Васнецову. Сейчас ОКР готовит все необходимые документы для участия Буртасовой в Олимпиаде, и в ближайшее время Евгения присоединится к основной команде. Это может нарушить весь процесс подготовки. Время покажет.