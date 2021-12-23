В Казани демонтируют незаконно установленные торговые объекты и киоски по продаже воды — список
В Казани вновь демонтируют незаконно установленные торговые объекты и киоски по продаже воды. Соответствующее распоряжение исполкома Казани опубликовано в сборнике мэрии №48.
Планируется демонтировать торговые объекты, киоски и павильоны по следующим адресам:
- ул. Ленинградской, вблизи дома №25/36;
- ул. Гудованцева, вблизи дома №41;
- проспект Ибрагимова, вблизи дома №45;
- ул. Куземетьевской, вблизи дома №46;
- ул. Батыршина, вблизи дома №20б;
- два торговых объекта по ул. Белинского, вблизи дома №4;
- ул. Даурской, вблизи дома №36в;
- ул. Шаляпина, вблизи дома №7 (автофургон).
Сносу подлежат киоски по продаже воды, расположенные по адресам:
- ул. Блюхера, вблизи дома №4;
- ул. Восход, вблизи домов №7 и №15;
- ул. Декабристов, вблизи дома №193;
- ул. Исаева, вблизи дома №16;
- ул. Восстания, вблизи дома №82б;
- ул. Ютазинской, вблизи дома №3;
- ул. Декабристов, вблизи дома №89в и №168.
Добровольно демонтировать указанные объекты собственники должны до 28 декабря 2021-го. В принудительном порядка киоски и павильоны начнут сносить с 29 декабря.
В начале декабря власти Казани предписали снести ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. В их числе более 20 незаконно установленных торговых объекта и павильона, а также гаражи.
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