Новости общества

02:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани демонтируют незаконно установленные торговые объекты и киоски по продаже воды — список

10:25, 23.12.2021
В Казани демонтируют незаконно установленные торговые объекты и киоски по продаже воды — список
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани вновь демонтируют незаконно установленные торговые объекты и киоски по продаже воды. Соответствующее распоряжение исполкома Казани опубликовано в сборнике мэрии №48.

Планируется демонтировать торговые объекты, киоски и павильоны по следующим адресам:

  • ул. Ленинградской, вблизи дома №25/36;
  • ул. Гудованцева, вблизи дома №41;
  • проспект Ибрагимова, вблизи дома №45;
  • ул. Куземетьевской, вблизи дома №46;
  • ул. Батыршина, вблизи дома №20б;
  • два торговых объекта по ул. Белинского, вблизи дома №4;
  • ул. Даурской, вблизи дома №36в;
  • ул. Шаляпина, вблизи дома №7 (автофургон).

Сносу подлежат киоски по продаже воды, расположенные по адресам:

  • ул. Блюхера, вблизи дома №4;
  • ул. Восход, вблизи домов №7 и №15;
  • ул. Декабристов, вблизи дома №193;
  • ул. Исаева, вблизи дома №16;
  • ул. Восстания, вблизи дома №82б;
  • ул. Ютазинской, вблизи дома №3;
  • ул. Декабристов, вблизи дома №89в и №168.

Добровольно демонтировать указанные объекты собственники должны до 28 декабря 2021-го. В принудительном порядка киоски и павильоны начнут сносить с 29 декабря.

В начале декабря власти Казани предписали снести ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. В их числе более 20 незаконно установленных торговых объекта и павильона, а также гаражи.

Татьяна Демина
ОбществоВластьБизнесРозничная торговля Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также