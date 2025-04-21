В Татарстане отметили рост среднего чека микрозайма в марте 2025 года

Фото: Максим Платонов

Несмотря на общероссийскую тенденцию к снижению, в Татарстане в марте 2025 года зафиксирован рост среднего чека микрозайма («заем до зарплаты» до 30 тыс. рублей) на 0,7%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным НБКИ, средний размер микрозайма в целом по стране в марте снизился на 0,4% по сравнению с февралем и составил 10,35 тыс. рублей. Однако в отдельных регионах, включая Татарстан, наблюдалась обратная динамика.

Увеличение среднего чека микрозайма в марте зафиксировано также в Ставропольском крае (+1,8%), Иркутской области (+1,3%), Ханты-Мансийском АО (+0,5%) и Челябинской области (+0,2%).

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Среди регионов-лидеров по объемам выдачи микрозаймов, наибольший средний размер «займа до зарплаты» в марте 2025 года зафиксирован в Москве (12,01 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (11,16 тыс. рублей).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связывает общую стабилизацию и даже снижение среднего размера микрозайма с мерами регулятора по «охлаждению» микрофинансового рынка, в частности с введением макропруденциальных лимитов и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам.

Ранее Центробанк обнаружил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов в шести кредитных организациях, две из которых являются системно значимыми.



Рената Валеева