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На улицах Казани появились электросамокаты, но ездить на них пока нельзя

11:12, 21.04.2025
На улицах Казани появились электросамокаты, но ездить на них пока нельзя
Фото: Максим Платонов

На улицах Казани появились электросамокаты, но совершать поездки на них пока нельзя. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе кикшеринга Whoosh.

— Мы начали выставлять самокаты в город. Но сезон пока не начался, начать поездку на них сегодня невозможно. Как только сезон начнется, расскажем обо всех новостях и деталях этого года, — заявили там.

На вопрос о том, когда начнется сезон, в пресс-службе отметили, что пока не могут сказать.

Как сообщил корреспондент «Реального времени», в самых популярных местах — в парке Горького и на Кремлевской набережной — самокатов не видно.

Елизавета Пуншева

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