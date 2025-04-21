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Один университет ПФО получил предостережение от Рособрнадзора

11:29, 21.04.2025
Один университет ПФО получил предостережение от Рособрнадзора
Фото: Динар Фатыхов

Рособрнадзор вынес предостережения трем российским вузам, в числе которых Тольяттинский государственный университет (ТГУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Наряду с ТГУ, предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований получили Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова и Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины.

— Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам. Вузам, получившим предостережения, предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, — говорится в официальном сообщении ведомства.

31 марта подобное предостережение было выдано Ульяновскому государственному университету (УлГУ), за нарушения при проведении экзаменов для иностранных граждан и выдаче сертификатов.

Рената Валеева

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