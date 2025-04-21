Один университет ПФО получил предостережение от Рособрнадзора
Рособрнадзор вынес предостережения трем российским вузам, в числе которых Тольяттинский государственный университет (ТГУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Наряду с ТГУ, предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований получили Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова и Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины.
— Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам. Вузам, получившим предостережения, предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, — говорится в официальном сообщении ведомства.
31 марта подобное предостережение было выдано Ульяновскому государственному университету (УлГУ), за нарушения при проведении экзаменов для иностранных граждан и выдаче сертификатов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.