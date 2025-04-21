Сегодня в Альметьевске завершится отопительный сезон

Фото: Максим Платонов

В Альметьевске официально завершается отопительный сезон. Решение принято администрацией района на основании соблюдения всех необходимых нормативов предоставления коммунальных услуг, а также с учетом результатов опроса общественного мнения, в котором большинство жителей высказались за отключение отопления.

Среднесуточная температура воздуха в городе превысила +8°C на протяжении пяти дней подряд, что соответствует требованиям, регламентирующим прекращение подачи тепла.

После отключения отопления теплоснабжающие и теплосетевые организации приступят к плановой подготовке к следующему отопительному сезону 2025–2026 годов. Жителям рекомендуется проверить состояние своих систем отопления и принять необходимые меры по подготовке к летнему периоду.

Помимо этого, в Казани также должен завершиться отопительный сезон.С мая в Казани начнутся опрессовки теплосетей. Ожидаются временные отключения горячей воды.

Рената Валеева