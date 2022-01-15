Минниханов призвал выстроить защитные позиции в связи с распространением «омикрона»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал выстроить защитные позиции в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса, об этом он сказал на субботнем совещании в Доме Правительства РТ.



Так, Минздраву Татарстана дано поручение обеспечить своевременное разворачивание дополнительных коек, чтобы в случае необходимости развернуть увеличить их количество.

Также должны быть готовы обсерваторы, а еще резерв лекарств других необходимых вещей. Важно усилить работу в части тестирования, отметил президент республики.

Как уточнил Министр здравоохранения РТ Марат Садыков, на сегодняшний день в республике инфекционными пациентами занято 1 638 коек, а всего развернуто — 2 570.

Ранее Минниханов рассказал о ситуации с COVID-19 в Татарстане Михаилу Мишустину. На заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19 было озвучено, что из бюджета Татарстана дополнительно выделено 3,5 млрд рублей на создание условий для работы персонала медучреждений, закупку СИЗ, лекарств, медоборудования и тест-систем.

Маргарита Головатенко