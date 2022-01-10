В Казани три человека отравились угарным газом — среди пострадавших есть дети

В Казани три человека отравились угарным газом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.



Сообщение об отравлении поступило от врача скорой помощи. В результате происшествия пострадали мужчина 1985 года рождения и две девочки 2017 и 2021 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru

Мужчина отказался от госпитализации, ему диагностировали отравление средней степени тяжести. Детей доставили в ДРКБ с отравлением легкой степени тяжести.

Причина происшествия устанавливается.

В начале января в Казани угарным газом отравились еще два человека. В результате происшествия пострадали женщина 1960 года рождения и мужчина 1991 года рождения.

Диана Жиленкова