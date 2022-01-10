В Казани три человека отравились угарным газом — среди пострадавших есть дети
В Казани три человека отравились угарным газом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
Сообщение об отравлении поступило от врача скорой помощи. В результате происшествия пострадали мужчина 1985 года рождения и две девочки 2017 и 2021 годов рождения.
Мужчина отказался от госпитализации, ему диагностировали отравление средней степени тяжести. Детей доставили в ДРКБ с отравлением легкой степени тяжести.
Причина происшествия устанавливается.
В начале января в Казани угарным газом отравились еще два человека. В результате происшествия пострадали женщина 1960 года рождения и мужчина 1991 года рождения.
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