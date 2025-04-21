Истек срок объявленного Россией пасхального перемирия

Фото: Динар Фатыхов

Срок действия пасхального перемирия, объявленного Россией с 19 апреля по 21 апреля, истек. Президент Владимир Путин не дал указаний о его продлении, сообщил ТАСС.

Минобороны подтвердило, что российские войска соблюдали режим прекращения огня и оставались на занятых позициях. Однако в то время, когда действовало перемирие, украинские силы пытались атаковать позиции российских войск в Донецкой области. В течение ночи они также применили 48 беспилотников и обстреляли российские позиции более 400 раз.

Максим Кокунин / realnoevremya.ru

Путин подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к отражению атак, если Украина нарушит перемирие. Он уточнил, что действия Украины покажут ее истинное желание участвовать в мирных переговорах.

Это уже второе объявленное перемирие за время СВО. Первое было в январе 2023 года на Рождество, однако тогда оно также не было соблюдено со стороны Киева.

Анастасия Фартыгина