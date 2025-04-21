Участие в KazanForum подтвердили представители 87 стран

Ожидается, что его посетят 20-25 тыс. человек

Фото: Динар Фатыхов

Участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» подтвердили представители 87 стран. Ожидается, что его посетят 20–25 тыс. человек, сообщил на пресс-конференции председатель правления и директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

— Полагаем, что в деловой программе примут участие не менее 12 тыс. человек. А всего 20–25 тыс. человек посетят мероприятия, которые пройдут на площадке «Казань Экспо» и вне нее, — сказал он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На форуме ожидают гостей из ОАЭ, Малайзии, Туркменистана, Катара, Турции, ЮАР, Азербайджана, Йемена, Пакистана, Ливии, Алжира, Байхрейна, Нигерии, Палестины, Туниса и других стран. Такие данные озвучил начальник отдела по вопросам международного спортивного, молодежного сотрудничества и туризма департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Константин Колпаков.

По его словам, приедут экс-президент Туркменистана, председатель Народного совета страны Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, представители королевской семьи Катара и другие высокопоставленные гости.

На KazanForum ожидается подписание не менее 50 соглашений по линии ведомств. С учетом бизнеса число заключенных договоренностей, «скорее всего, будет сильно больше», считает директор департамента развития двустороннего сотрудничества Министерства экономического развития России Павел Калмычек.

Галия Гарифуллина