На KazanForum ожидается подписание не менее 50 соглашений по линии ведомств

С учетом бизнеса число заключенных договоренностей, «скорее всего, будет сильно больше»

Фото: Динар Фатыхов

На международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» ожидается подписание не менее 50 соглашений по линии ведомств. С учетом бизнеса число заключенных договоренностей, «скорее всего, будет сильно больше», рассказал на пресс-конференции директор департамента развития двустороннего сотрудничества Министерства экономического развития России Павел Калмычек.



— Мы сейчас в процессе сбора информации о том, какие соглашения будут подписываться. То, что к нам приходит, — это в первую очередь соглашения по линии ведомств, поэтому я сказал — около 50. Скорее всего, их будет сильно больше. <...> Я уверен, что у компаний будет многократно больше [соглашений]. Просто, как правило, у них нет обязательства информировать Минэко, — сообщил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам главы Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной, наибольшее количество соглашений, поданных в оргкомитет форума, касаются транспорта и логистики, здравоохранения, а также просвещения и образования. Наблюдается активизация межвузовского взаимодействия, подчеркнула она. Ряд соглашений планирует заключить и Татарстан.

— Например, на выставке недвижимости планируется очень крупное соглашение по реализации инфраструктурных девелоперских проектов на территории Татарстана. Запланировано соглашение с коллегами по инвестиционной работе — с другими территориями мы их подписываем, чтобы могли быть друг другу взаимно полезными, — сообщила Талия Минуллина.

Напомним, во время Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани пройдет Малазийский форум по урбанистике. Ранее Россия еще не принимала это мероприятие.

Галия Гарифуллина