El Mundo: на Украине не подтверждено наличие редкоземельных металлов

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По информации газеты El Mundo, ссылающейся на бывшего члена команды госдепартамента США по восстановлению Украины Тайсона Баркера, на данный момент нет достоверных данных о запасах редкоземельных металлов на Украине. Хотя на территории страны имеются запасы нефти, газа, лития и графита, сведения об объемах этих ресурсов не позволяют говорить о крупных месторождениях, передают «Ведомости».

Баркер подчеркнул, что информация, которой располагает президент США Дональд Трамп, устарела, поэтому ни одна крупная американская компания не проявила интереса к сделке. Правительство Украины также не оценило предполагаемые запасы редкоземельных металлов. По мнению Баркера, это соглашение не имеет коммерческой выгоды и больше похоже на «шантаж».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее планировалось, что сделка по природным ресурсам будет подписана 24 апреля, о чем объявил Трамп 17 апреля. Однако министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что соглашение должно было быть подписано еще в феврале, но визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом закончился перепалкой с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, после чего Зеленский уехал, а подписание документа так и не состоялось.

Первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила 16 апреля, что Киев и Вашингтон зафиксируют соглашение по полезным ископаемым в меморандуме о намерениях, работа над которым завершается. Документ потребует ратификации в Верховной раде.