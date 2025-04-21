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За прошедшие сутки российские силы ПВО сбили 104 украинских БПЛА

10:29, 21.04.2025
За прошедшие сутки российские силы ПВО сбили 104 украинских БПЛА
Фото: Татьяна Демина

За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

— Средствами противовоздушной обороны уничтожены 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в официальном заявлении.

Напомним, срок действия пасхального перемирия, объявленного Россией с 19 апреля по 21 апреля, истек. Минобороны подтвердило, что российские войска соблюдали режим прекращения огня и оставались на занятых позициях.

Рената Валеева

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