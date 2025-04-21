За прошедшие сутки российские силы ПВО сбили 104 украинских БПЛА
За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.
— Средствами противовоздушной обороны уничтожены 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в официальном заявлении.
Напомним, срок действия пасхального перемирия, объявленного Россией с 19 апреля по 21 апреля, истек. Минобороны подтвердило, что российские войска соблюдали режим прекращения огня и оставались на занятых позициях.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.