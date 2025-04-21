Минпромторг планирует расширить программу льготного автокредитования на семьи с детьми

Фото: Динар Фатыхов

Минпромторг собирается расширить программу льготного автокредитования, вновь включив в нее семьи с детьми. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, пишут «Ведомости».

— Те категории, которые у нас были раньше, — учителя, врачи, участники специальной военной операции и члены их семей, — во многом насыщены, воспользовались мерами. Будем расширять на семейный автомобиль, — отметил глава Минпромторга.

По словам Алиханова, поручение о расширении программы дал первый вице-премьер Денис Мантуров. Инициатором выступил АвтоВАЗ. Президент компании Максим Соколов заявил, что мера может вступить в силу до конца апреля. Также было отмечено, что Lada Iskra имеет достаточный уровень локализации для включения в программу льготного кредитования.

В 2023 году семьи с детьми исключили из программы льготного автокредитования. Список пополнили другие категории, нуждающиеся в господдержке «наиболее остро». В настоящее время льготный кредит могут оформить работники образования, медучреждений, участники и члены семей участников спецоперации, граждане с инвалидностью, семьи с ребёнком, проживающие на Дальнем Востоке.

Рената Валеева