Reuters: Папа Римский Франциск скончался

Reuters сообщает со ссылкой на Ватикан о кончине Папы Римского Франциска.

В эту должность он вступил в 2013 году и стал первым в истории папой из нового света — Франциск родился в Аргентине.

Напомним, 6 апреля он впервые появился на публике после продолжительного периода болезни, прибыв на площадь Святого Петра в инвалидной коляске. Он приветствовал собравшихся верующих после мессы, посвященной больным.

Его выписали из больницы 23 марта после почти 40 дней лечения двустороннего воспаления легких.

В связи с возрастом, 88 лет, врачи рекомендовали Папе Франциску двухмесячный покой, что привело к отмене всех его мероприятий. Ранее кардинал Пьетро Паролин сообщал об улучшении состояния понтифика и его возвращении к работе с документами.

Сообщается, что из-за кислородной терапии у Франциска возникли проблемы с голосом.

Рената Валеева