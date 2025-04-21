В Казани впервые в России пройдет Малазийский форум по урбанистике

Он будет организован в партнерстве с Казанским федеральным университетом

Фото: Динар Фатыхов

Во время Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани пройдет Малазийский форум по урбанистике. Ранее Россия не принимала это мероприятие, сообщила на пресс-конференции глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина.

По ее словам, во время KazanForum в столице Татарстана состоится выставка недвижимости — в прошлом году ее организовали впервые по поручению вице-премьера России Марата Хуснуллина.



— В рамках этой выставки у нас пройдет Малайзийский форум по урбанистике. Это выездное мероприятие из Малайзии. Впервые оно будет проходить в России в партнерстве с Казанским федеральным университетом, — рассказала она.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

XVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» состоится с 13 по 18 мая. Ожидается, что в нем примут участие не менее 20 тыс. человек.



Галия Гарифуллина