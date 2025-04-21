В Казани временно отменена плата за муниципальные парковки из-за технического сбоя
Сегодня утром в работе системы «Казанский паркинг» произошел технический сбой, в связи с чем временно приостановлено взимание платы за муниципальные парковки. Об этом сообщает Комитет по транспорту исполкома Казани.
- В настоящее время специалисты работают над устранением неполадок. До восстановления нормальной работы системы оплата за парковку взиматься не будет.
О возобновлении платного периода будет сообщено дополнительно. Комитет по транспорту просит пользователей следить за новостями и обновлениями в приложении «Казанский паркинг».
7 апреля в центре Казани увеличилась стоимость стоянки на нескольких муниципальных парковках.
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