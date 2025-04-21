В Казани временно отменена плата за муниципальные парковки из-за технического сбоя

Фото: Мария Зверева

Сегодня утром в работе системы «Казанский паркинг» произошел технический сбой, в связи с чем временно приостановлено взимание платы за муниципальные парковки. Об этом сообщает Комитет по транспорту исполкома Казани.

В настоящее время специалисты работают над устранением неполадок. До восстановления нормальной работы системы оплата за парковку взиматься не будет.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

О возобновлении платного периода будет сообщено дополнительно. Комитет по транспорту просит пользователей следить за новостями и обновлениями в приложении «Казанский паркинг».

7 апреля в центре Казани увеличилась стоимость стоянки на нескольких муниципальных парковках.



Рената Валеева