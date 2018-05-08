Чагин Владимир Геннадьевич
Общая информация
Родился 5 января 1970 года в г. Нытва Пермской области.
Трудовая деятельность:
С 1988 — 1995 гг. — механик команды «КАМАЗ-мастер».
С 1995 — 2012 гг. — пилот «КАМАЗ-мастер».
С июля 2012 г. — руководитель команды «КАМАЗ-мастер».
Участник ралли «Обжектив Сюд 89», «Фараоны 90», «Париж-Дакар-90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 2000, 01, 02, 03, 04», «Париж-Пекин-92», «Мастер-Ралли 97».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423808, РТ, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2
- Телефон: +7(8552) 37-26-00
- Сайт: http://www.kamazmaster.ru
Дата последнего обновления: 08.05.2018