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В ночь с 25 на 26 апреля в Казани полностью перекроют движение по улице Ульянова-Ленина

10:14, 21.04.2025
В ночь с 25 на 26 апреля в Казани полностью перекроют движение по улице Ульянова-Ленина
Фото: Мария Зверева

В ночь с 25 на 26 апреля в Казани будет полностью перекрыто движение транспорта по улице Ульянова-Ленина на участке от дома №57/2 до дома №50. Ограничения связаны с ремонтными работами на тепловых сетях.

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города, перекрытие будет действовать с 22.00 25 апреля до 6.00 26 апреля.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и выбирать объездные пути.

Рената Валеева

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