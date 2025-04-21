В ночь с 25 на 26 апреля в Казани полностью перекроют движение по улице Ульянова-Ленина
В ночь с 25 на 26 апреля в Казани будет полностью перекрыто движение транспорта по улице Ульянова-Ленина на участке от дома №57/2 до дома №50. Ограничения связаны с ремонтными работами на тепловых сетях.
Как сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города, перекрытие будет действовать с 22.00 25 апреля до 6.00 26 апреля.
Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и выбирать объездные пути.
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