Спецпосланник президента США может вновь отправиться в Россию

Фото: Динар Фатыхов

По сообщению газеты The Wall Street Journal, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после переговоров в Лондоне с представителями властей Украины может снова посетить Россию. На встрече также ожидается участие госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника по Украине Кита Келлога, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Если по итогам консультаций позиции Вашингтона, Европы и Киева совпадут, Уиткофф отправится в Россию. США представят для обсуждений и обратной связи «список потенциальных вариантов», в котором есть пункты об официальном признании Вашингтоном Крыма российским, негласном признании контроля России над новыми регионами, снятии с повестки вопроса о вхождении Украины в НАТО.

Стивен Уиткофф уже трижды посещал Россию и встречался с президентом Владимиром Путиным. Последняя встреча прошла 11 апреля в Санкт-Петербурге.

Рената Валеева