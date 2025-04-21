В Симферополе задержали мужчину, сотрудничавшего с СБУ

Фото: Максим Платонов

Федеральная служба безопасности России задержала в Симферополе жителя города, который передавал Службе безопасности Украины данные о военных объектах Вооруженных сил России на территории полуострова. Об этом пишет РИА «Новости».

Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, мужчина был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству и собирал информацию по заданию куратора. Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

Подозреваемый дает признательные показания. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Рената Валеева