Татарстанцев ждут продолжительные майские выходные
Татарстанцев ждет последняя полная рабочая неделя перед долгожданными майскими праздниками, которые подарят сразу две четырехдневные волны выходных.
Первые выходные начнутся 1 мая (четверг) и продлятся до 4 мая (воскресенье) включительно. Таким образом, следующая рабочая неделя будет сокращенной — всего три дня.
Вторая серия четырехдневных выходных приурочена к празднованию Дня Победы. Отдыхать будем с 8 мая (четверг) по 11 мая (воскресенье).
Напомним, в Казани на празднование 80-летия Победы выделят почти 44 млн рублей. Основным местом для торжеств станет площадь Тысячелетия. На ней пройдет дневной концерт продолжительностью два часа, а вечером зрителей ждет четырехчасовое шоу с участием танцевальных, хореографических и вокальных коллективов.
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