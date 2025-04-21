Суд Москвы признал Google виновным в разглашении данных участников СВО

Фото: Александра Шарафиева

Таганский суд Москвы вынес решение о признании компании Google виновной в разглашении личных данных военных, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Поводом для штрафа стали несколько роликов на YouTube, содержащих запрещенную информацию. В одном из них раскрыты имена и анкетные данные личного состава Вооруженных Сил России, привлекаемого к проведению специальной операции. Другой ролик содержал имена, анкетные данные погибших и их персональные данные. Третий ролик описывал способы добровольной сдачи в плен, что также является запрещенной информацией.

16 апреля апелляционный суд по вопросам конкуренции Великобритании получил иск, требующий взыскать с Google более 5 млрд фунтов стерлингов.

Рената Валеева