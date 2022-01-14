Путин поздравил экипаж Сотникова команды «КАМАЗ-мастер» с победой на «Ралли Дакар»

Президент России Владимир Путин поздравил экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова с победой в ралли-марафоне «Дакар-2022» в классе грузовиков. Об этом пишет RT.

В телеграмме глава государства обратился к Сотникову, а также к штурману экипажа Руслану Ахмадееву и механику Ильгизу Ахметзянову. Он отметил, что гонщики смогли подготовиться, рассчитать свои силы и проявить незаурядные спортивные качества во время прохождения гонки.



Фото: kamazmaster.ru

Путин также выразил слова благодарности наставникам и всем, кто помогает команде «КАМАЗ-мастер».

Сегодня экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова второй раз подряд стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. По итогам гонки первые четыре места заняли экипажи «КАМАЗ-мастера». Они выиграют «Дакар» шестой раз подряд. Сотников становился победителем «Дакара» в 2021 году. В 2017 и 2019 годах пилот занимал в ралли-марафоне вторые места.



Татьяна Леухина