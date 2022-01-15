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В центре им. Гамалеи заявили, что «омикрон» станет доминирующим штаммом в России до конца года

01:26, 15.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В центре им. Гамалеи заявили, что «омикрон» станет доминирующим штаммом в России до конца года
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России омикрон-штамм станет доминирующим вариантом коронавируса до конца января. такое мнение выразил замглавы центра им. Гамалеи Денис Логунов.

В стране ожидается высокий подъём заболеваемости коронавирусом из-за омикрон-штамма. Логунов напомнил о важности вакцинации и ревакцинации против COVID-19, передает RT его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заразность «омикрона» выше от 3 до 7 раз по сравнению с другими штаммами COVID-19. В России выявили уже 783 новых случая заражения, привела данные вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Татьяна Леухина
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