Минниханов поздравил работников местного самоуправления с профессиональным праздником

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил работников местного самоуправления с профессиональным праздником — Днем местного самоуправления. Поздравление было опубликовано в телеграм-канале главы республики.

— Җирле үзидарә көне белән! С Днем местного самоуправления. Именно Вы каждый день решаете повседневные проблемы наших людей. Ярдәмчел булуыгыз өчен рәхмәт, — написал Рустам Минниханов, выразив благодарность работникам МСУ за их отзывчивость и помощь.

День местного самоуправления отмечается в России ежегодно 21 апреля. Памятная дата была учреждена указом президента Владимира Путина в 2012 году с целью повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества.

Дата праздника приурочена к изданию 21 апреля (2 мая по новому стилю) 1785 года «Грамоты на права и выгоды городам Российской империи», которая стала важным этапом в развитии городского самоуправления в России.

Рената Валеева