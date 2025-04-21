Исследование: инвестиции в недвижимость Казани приносят стабильный, но не рекордный доход

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Казань заняла 26-е место в рейтинге российских городов по доходности инвестиций в типовую недвижимость, составленном РИА «Новости». Согласно исследованию, среднегодовая реальная доходность (за вычетом инфляции) инвестиций в казанские «жилые квадраты» в 2022–2024 годах составила 10,7% при условии сдачи недвижимости в аренду и 7,8% без учета арендного дохода.

Лидерами рейтинга стали Иваново (22% годовых) и Горно-Алтайск (20,9%), где значительный рост цен на жилье на вторичном рынке обеспечил высокую доходность инвестиций. В целом, в девяти региональных столицах России среднегодовая доходность инвестиций в типовую недвижимость с корректировкой на потребительскую инфляцию превысила 15% годовых.

В первую десятку рейтинга также вошли Челябинск, Абакан, Великий Новгород, Магадан, Оренбург, Петропавловск-Камчатский, Симферополь и Краснодар.

По мнению аналитиков, инвестиции в недвижимость в России остаются популярным способом долгосрочного сбережения и приумножения капитала. Однако, как показывает исследование, доходность в разных городах может существенно различаться. Казанская недвижимость демонстрирует стабильный доход, но не входит в число самых прибыльных активов в стране.

Рената Валеева