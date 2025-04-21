В России за сутки потушено 63 лесных пожара, в Татарстане — 27 возгораний

За прошедшие сутки в России ликвидировано 63 лесных пожара в 16 регионах. В настоящее время продолжаются работы по тушению 55 лесных пожаров в 7 регионах страны.

В тушении задействованы 2 536 человек, 454 единицы техники и два воздушных судна. Значительная помощь оказывается Забайкальскому краю, где в тушении лесных пожаров участвуют 715 работников Федеральной авиалесоохраны, Авиалесоохраны Коми, ХМАО, Иркутской области, Якутии и Бурятии.

В трех регионах введен режим чрезвычайной ситуации. Особый противопожарный режим действует в 38 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 75 регионах России.

В Татарстане за прошедшие сутки подразделения Государственной противопожарной службы реагировали на 27 пожаров, в том числе восемь в жилом секторе и 11 случаев горения сухой травы. Совершено 25 выездов по ложным вызовам и пять выездов на взаимодействие с другими службами. Четыре раза привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах происшествий не произошло.

Рената Валеева