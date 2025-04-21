Минобороны зафиксировало 4900 нарушений режима перемирия со стороны ВСУ

Фото: Дарья Пинегина

В Минобороны России сообщили, что украинские боевики, несмотря на объявление пасхального перемирия, продолжали наносить удары по позициям Вооруженных сил России и объектам гражданской инфраструктуры. Всего зафиксировано 4900 нарушений режима прекращения огня.

Согласно приказу Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, все группировки российских войск в зоне СВО с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

Вопреки объявлению режима пасхального перемирия ВСУ вели артиллерийский огонь и наносили удары с использованием дронов по позициям российской армии и гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской и Курской областей, а также в Крыму.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По информации Минобороны, за время перемирия неприятель применил 90 БПЛА, восемь из них — вне зоны проведения спецоперации. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены.

Также сообщается, что украинские войска за время режима прекращения огня совершили 19 обстрелов приграничных районов Брянской, Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.