В Казани началось активное цветение березы и ольхи — период обострения для аллергиков

Фото: Реальное время

В Казани наступил период обострения для аллергиков. По данным «Яндекс Погоды», в ближайшие несколько дней в городе ожидается очень высокая активность пыльцы березы и умеренная активность ольхи.

Цветение этих деревьев может вызвать у жителей, склонных к аллергии, такие симптомы, как насморк, зуд в глазах, чихание и другие неприятные проявления.

скриншот с сайта Яндекс.Погода

Жителям Казани, страдающим аллергией, рекомендуется принять необходимые меры предосторожности, чтобы облегчить свое состояние в период активного цветения.

Рената Валеева