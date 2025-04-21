В Казани началось активное цветение березы и ольхи — период обострения для аллергиков
В Казани наступил период обострения для аллергиков. По данным «Яндекс Погоды», в ближайшие несколько дней в городе ожидается очень высокая активность пыльцы березы и умеренная активность ольхи.
- Цветение этих деревьев может вызвать у жителей, склонных к аллергии, такие симптомы, как насморк, зуд в глазах, чихание и другие неприятные проявления.
Жителям Казани, страдающим аллергией, рекомендуется принять необходимые меры предосторожности, чтобы облегчить свое состояние в период активного цветения.
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