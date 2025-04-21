Золото взлетело до исторического максимума, превысив $3400 за унцию

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Стоимость золота в понедельник утром продемонстрировала значительный рост, превысив 3400 долларов за тройскую унцию и обновив исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.12 мск, цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на $72,04, или на 2,16% относительно предыдущего закрытия, достигнув $3400,44 за тройскую унцию.

Майский фьючерс на серебро также демонстрирует рост, увеличившись на 1,22% и достигнув $32,868 за унцию.

11 апреля котировки золота достигли до $3232,9 за тройскую унцию.

Рената Валеева