Житель Чистополя лишился 58 тысяч рублей, поверив мошенникам

Фото: Михаил Захаров

Полиция предупредила жителей о новой схеме мошенничества, связанной с использованием поддельных звонков от представителей маркетплейсов. Злоумышленники, представляясь сотрудниками онлайн-магазинов, выманивают у граждан конфиденциальную информацию, приводящую к потере денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану

Так, 60-летний житель Чистополя стал жертвой мошенников и обратился в дежурную часть полиции с заявлением о краже. По словам потерпевшего, ему позвонил человек, представившийся сотрудником одного из маркетплейсов. Звонивший сообщил о якобы оформленном на его имя заказе, который не был востребован и перенаправлен на склад. Предложив помощь в «возврате посылки», мошенник убедил мужчину выполнить ряд действий, включая предоставление кодов подтверждения, полученных в СМС-сообщениях.

Доверившись звонившему, чистополец назвал цифры из СМС. В результате, с его банковского счета дважды было списано по 29 000 рублей, что в общей сложности составило 58 000 рублей. Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следователем возбуждено уголовное дело по статье 159 ч.2 УК РФ «Мошенничество». В ходе оперативных мероприятий установлено, что похищенные средства были потрачены в Ставропольском крае на покупку сотового телефона.

Рената Валеева