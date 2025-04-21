Депутаты хотят сократить количество попыток тестирования детей мигрантов на знание русского языка

Фото: Максим Платонов

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, который ограничивает максимальное число попыток для тестирования детей мигрантов на знание русского языка двумя годами. Об этом сообщает ТАСС.

Данная инициатива появилась на фоне вступления в силу с 1 апреля закона, запрещающего зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Тестирование, согласно действующему законодательству, должно проводиться в общеобразовательных организациях с обязательной видеофиксацией процедуры и аудиозаписью устных ответов ребенка. В случае неуспешного прохождения теста ребенку предложат пройти допобучение языку, а повторное тестирование станет возможным не ранее чем через три месяца.

— Предлагается ограничить количество попыток тестирования на знание русского языка в течение двух лет подряд, после чего иностранный гражданин лишается права на освоение образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на бесплатной основе, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ярослав Нилов подчеркивает, что в настоящее время количество попыток для прохождения такого тестирования не ограничено, при этом тестирование для иностранных граждан осуществляется на бесплатной основе за счет бюджетных средств.

По мнению автора законопроекта, ограничение количества попыток позволит исключить возможную возрастную разницу между учащимися и создать более комфортную и безопасную образовательную среду. Он также отмечает, что, если в течение двух лет иностранный гражданин не смог освоить русский язык, это свидетельствует о его недостаточной интеграции в российское общество.

В России утвердили список площадок, на которых будет проводиться тестирование на знание русского языка для детей мигрантов, — в него вошли 3 174 образовательных организации.

Рената Валеева