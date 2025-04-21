Генпрокуратура признала нежелательной работу итальянской организации

Фото: Татьяна Демина

Генпрокуратура России признала нежелательной работу итальянской неправительственной организации Comunità dei Russi Liberi in Italia*.

Организация, основанная в январе 2021 года гражданами страны, проживающими в Италии, активно распространяет антироссийские утверждения западной пропаганды. Члены сообщества организуют митинги и манифестации, пытаясь привлечь внимание итальянской общественности к якобы систематическим нарушениям прав человека и свобод в России. На протестных мероприятиях ведется сбор средств для украинских военных.

Кроме того, члены Comunità dei Russi Liberi in Italia* публикуют в соцсетях ложную информацию о спецоперации, а также материалы иностранных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ. Сообщество сотрудничает с представителями объединения «Легион Свобода России»**.

Рената Валеева