Генпрокуратура признала нежелательной работу итальянской организации
Генпрокуратура России признала нежелательной работу итальянской неправительственной организации Comunità dei Russi Liberi in Italia*.
Организация, основанная в январе 2021 года гражданами страны, проживающими в Италии, активно распространяет антироссийские утверждения западной пропаганды. Члены сообщества организуют митинги и манифестации, пытаясь привлечь внимание итальянской общественности к якобы систематическим нарушениям прав человека и свобод в России. На протестных мероприятиях ведется сбор средств для украинских военных.
Кроме того, члены Comunità dei Russi Liberi in Italia* публикуют в соцсетях ложную информацию о спецоперации, а также материалы иностранных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ. Сообщество сотрудничает с представителями объединения «Легион Свобода России»**.
Справка
* включена в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
**движение признано террористическим, деятельность является запрещенной на территории РФ.
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