Уходящий директор и архив без связи

Как встретил 2022-й Госархив в новом здании в Столбище?

Государственный архив РТ встретил новый год в новом здании в селе Столбище. Его директор Ильдар Шафиков, по одной версии, находится в отпуске, по другой — написал заявление об уходе и завершает дела, по третьей — проходит стадию размышлений и переговоров. Но готов ли архив к году цифровизации — ведь именно курс на использование электронных копий был главным обоснованием переезда за город — разбиралось «Реальное время».

«На большинство вопросов мы не смогли получить ответов»

Перед тем как уйти на новогодние каникулы, Государственный архив Татарстана отрапортовал, что переезд из Казани в новое здание в поселке Столбище Лаишевского района республики завершился. За 35 дней с улицы 8 Марта сюда перевезли более 210 тысяч коробок архивных документов, свыше 40 тысяч аудиовизуальных документов и оборудование для реставрации и копирования документов. Также сюда перебрались почти 180 работников. Пока остаются на прежнем месте архивы на Декабристов, 4, и сотрудники Госкомитета РТ по архивному делу на Ново-Песочной, 44.

История о переезде архива получила огласку осенью. Основная причина, которую озвучил тогда директор Госархива Ильдар Шафиков, в том, что архив разнесен по городу, а одно здание и вовсе находится на территории посторонней организации, СИНХа, причем это аварийный объект.

В советские годы архивы зачастую хранились, к примеру, на территории церквей, и бывало, что в условиях сырости. А нынешнее здание в 15 тысяч «квадратов» на 5 тысяч кв. метров по площади больше всех архивов, вместе взятых.



Нынешнее здание в 15 тысяч «квадратов» на 5 тысяч кв. метров по площади больше всех архивов, вместе взятых. Фото: instagram.com/goskomarhiv.tatarstan

Сооружение возводили для Управления Росреестра по РТ, но у руководства ведомства появилась идея полностью перейти на электронный документооборот. Так что объект передали Госархиву.



Жители Казани — краеведы, экскурсоводы, ученые, направили письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову с 354 подписями. Их, в частности, беспокоило, что теперь за оригиналами материалов необходимо будет ездить за город, а остановка общественного транспорта находится в получасе ходьбы от нового архива.

Общественники попросили Минниханова поручить главе Государственного архива «разработку организационного плана по сохранению доступности бумажных фондов и оптимизацию работы с заказом справок, с привлечением в работу представителей научного, культурного и краеведческого сообществ». Председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова назвала эти претензии «чушью на постном масле».

— Мы обоснованно считаем решение о перевозе части фондов ошибочным и намерены продолжать работу с тем, чтобы обосновать необходимость их сохранения в центре города, — заявила «Реальному времени» одна из инициаторов письма, социолог, руководитель Института городских исследований «Тамга» Марья Леонтьева. — Речь прежде всего о фондах историко-политической документации. Также существует более десятка вопросов о порядке работы читального зала, организации студенческой практики, работы с оригиналами документов, работоспособности и удобства существующих электронных сервисов архива. На большинство этих вопросов мы не смогли получить ответов от руководства архива.

В прессе активно цитировали еще одно высказывание Габдрахмановой: «Новое здание в Столбище будет шикарнейшим. Таких условий, какие будут там, не то чтобы в регионе, в стране нет. Планируется, что в поселке появится новая автобусная остановка и остановочная платформа для электропоездов, чтобы добираться до архива было удобнее». При этом она указала, что архив постепенно отходит от практики выдачи бумаг на руки.



Руководство комитета встречалось с активистами научного сообщества. Пользователям пообещали сохранить и даже расширить читальные залы на 8 Марта, а до апреля оставить работать читальный зал на Декабристов. Нужные документы будут оцифровываться по запросу, а при необходимости оригиналы доставят в читальные залы.

Габдрахманова обещала, что к 1 июня 2022 года любой запрашиваемый документ, если он еще не был отсканирован, оцифруют по запросу в течение трех часов. На тот момент, по словам руководителя, 100% особо ценных и уникальных документов и 8% от общего количества хранящихся документов было оцифровано.

По поводу письма Габдрахманова представила следующую выкладку: из подписавших его с 1986 года хотя бы один раз в архиве были 120 человек, постоянных посетителей из списка — 52 человека.

— Комментарий главы комитета Гульнары Закариевны относительно состава подписантов письма свидетельствует о малом понимании того, как проводятся, кем и для чего заказываются архивные исследования. В содержании брифинга в целом можно проследить профессиональный хозяйственный и организационный подход. Однако вопросы сохранения и актуализации архивных фондов — это вопрос культурной политики, а не только хозяйствования. Письмо было подписано и теми, кто работает в архиве непосредственно, и теми, кто заказывает, инициирует эти исследования или покупает продукты (книги, экскурсии, справки), основанные на архивных данных, все эти люди имеют непосредственное отношение к обсуждаемому вопросу, — отметила Леонтьева, указав, что сейчас активисты намерены обращаться к чиновникам статусом выше.

Выбор директора Шафикова: заявление — отпуск — раздумья

Так как же, с учетом года цифровизации, обстоят дела в архивном ведомстве Татарстана с точки зрения пользователя?

У Госархива по поиску обнаруживается множество страниц. Есть, к примеру, archives.tatar, который, вроде бы, принадлежит, Центру хранения аудиовизуальной и печатной продукции. При этом из аудио на нем — три отрывка, а видео представлено киножурналами. На некоторые сайты агрессивно ругается антивирус — их мы нашли через группы «Вконтакте» (здесь тоже нет информации о переезде, зато есть отключенный телефон пресс-секретаря).

Правильную ссылку на электронный читальный зал корреспонденту издания удалось найти лишь через личные связи. В частности, здесь можно искать нужные документы и заказывать их для просмотра. Различные описи можно посмотреть в формате jpg или tiff, правда, так и не удалось найти ни один документ, который можно было бы положить в корзину.

В прейскуранте есть такие позиции «Предоставление доступа на скачивание образов дел» (1 рубль) или «Формат А1» (170 рублей). При этом раздел «Центральный государственный архив аудиовизуальных документов Республики Татарстан» пуст.

Можно прийти поработать, если документов нет — то заказать сканирование, обычно это длится, по словам сотрудника, до месяца. Фото: tatarstan.ru

Как исследователя музыки, он меня и интересовал. Как сообщили в здании на ул. 8 Марта, записаться к ним можно на ближайший понедельник. При этом прямо сейчас к ним переезжает Управление муниципального архива исполкома Казани: «завозят коробки». Можно прийти поработать, если документов нет — то заказать сканирование, обычно это длится, по словам сотрудника, до месяца. «Но по вашему вопросу надо обратиться на Декабристов, 4», — подчеркнула она.

На звонки в этом отделении Госархива отвечают сразу и сообщают, что аудиовизуальные материалы уехали в Столбище:

— А телефона там до сих пор нет, — предупредили сотрудники Госархива с Декабристов, 4.

И это спустя месяц после переезда! Так, может, как-то изучить список материалов в интернете? Лучше всего направить вопрос письмом заместителю директора по хранению аудиовизуальных документов и обязательного экземпляра Сергею Горохову, посоветовала сотрудница архива.

— А почему сразу не директору Ильдару Шафикову?

— А Шафиков уволился.

На ноябрьской встрече со СМИ Ильдар Шафиков, пришедший в архив еще при Ираде Аюповой (тогда проговаривавшей курс архива на открытость, а позже возглавившей Министерство культуры РТ), увлеченно рассказывал о проекте системы поиска генеалогического родства «Ядкяр», в которую вводятся данные из метрических книг и переписей, и систему распознавания текста на основе искусственного интеллекта.

От информированных источников «Реальному времени» стало известно, что до нового года Шафиков написал заявление об уходе. На вопрос корреспондента по телефону в комитете ответили, что он находится в отпуске. Сам чиновник сначала подтвердил, что ушел с поста директора Госархива РТ и завершает дела, но потом сообщил, что сейчас ведет переговоры и пока размышляет — остаться или уйти.



Журналистам обещали провести несколько экскурсий по новому зданию Госархива после Нового года. При этом на сайте ведомства о переезде нет ни одной новости. Вся информация распространяется через «Инстаграм» — вместе с видео о праздновании Нового года и объявлениях о конкурсах.