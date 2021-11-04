Президенту Татарстана направили письмо с 354 подписями о переезде Госархива

Институт городских исследований “Тамга” направил письмо с 354 подписями президенту Татарстана о переезде Государственного архива РТ в село Столбище.

Напомним, ранее «Тамга» объявило сбор подписей под посланием, в котором сообщество краеведов, ученых, экскурсоводов выражает тревогу с выводом архивов за черту города. В итоге среди подписавших документ — 76 человек с ученой степенью. Кроме краткой просьбы, в письме два приложения: со структурированными комментариями подписантов и с их поименным списком.



«Мы понимаем, что решение о перевозе архива имеет аргументированное основание, а цифровизация фондов архива ведется. Однако цифровизация фондов — это работа на десятилетия, а исследовательская работа не может прерываться даже на год. Существуют отрасли исследований, для которых принципиально важно рассмотрение оригиналов документов, а не их цифровых копий», — говорится в письме.

Некоторых из подписавших по предварительному списку пригласили на совещание в Госархив, которое состоится в пятницу 5 ноября.



Ранее было объявлено, что к 15 декабря помещения на Сибирском тракте и улице 8 Марта будут освобождены — специалисты и фонды переезжают в поселок Столбище в Лаишевском районе, в 25 километрах от нынешнего офиса.



Радиф Кашапов