«Хранилища заполнены на 120—150%»: Госархив РТ переедет в Столбище к 10 декабря

Исследователям порекомендовали не ездить за город, а заказывать копии в электронном виде

Госархив после переезда в Столбище 15 декабря вернется к полноценной работе. Судьба одного из его зданий на улице Декабристов в Казани не ясна, но к лету любой документ из архива пришлют в цифровом виде в течение трех часов. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ рассказали руководители архива республики и профильного комитета.

«Даже новое здание на Декабристов вопрос не решало»

Здание, в которое переезжает Госархив РТ, было построено для хранения бумажных документов Росреестра.

— Абсолютно все требования к хранению в проекте были проработаны, — сказала председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова. — Там шикарнейшая современная система пожаротушения, система воздушной вентиляции с функциями регулировки влажности, продуманы все необходимые условия для приема документов.

По словам Габдрахмановой, после того как правительство приняло решение, что окружного хранилища в Казани не будет, здание безвозмездно передали республике. Потом его отдали Госархиву, который сейчас раскидан по нескольким объектам в Казани.

— Хранилища заполнены на 120—150%. Даже новое здание на Декабристов вопрос не решало. А здание на Кремлевской, где нам принадлежат два этажа, а остальное СИНХу, находится в аварийном состоянии. Хранилища на Сибирском тракте и 8 Марта заполнены вплоть до подвального помещения, — обрисовала ситуацию Габдрахманова.

«Хранилища на Сибирском тракте и 8 Марта заполнены вплоть до подвального помещения», — обрисовала ситуацию Габдрахманова. Фото: tatarstan.ru

Общая площадь в Столбище — 23 697,2 квадратных метра (сейчас общая площадь архива составляет 16 096,30 квадратных метра, — прим. ред.).

Дорожная карта переезда — закрытый документ, указали на брифинге, но в целом порядок таков: 5 ноября начался переезд из зданий на 8 Марта и Сибирском тракте. К 10 декабря в Столбище переедут 324 509 коробок с документами, по четыре фуры — это в среднем 1 672 коробки в день. При этом особенно ценные, указал директор Государственного архива РТ Ильдар Шафиков, переедут в особом режиме. Пока что они хранятся в сейфах.

Помимо этого, в Столбище появятся центр приема и первичной обработки документов, генеалогический центр, центр оцифровки документов, сюда переедет редакция журнала «Гасырлар авазы — Эхо веков», разместится зал для конференций, будет пространство для выставок, появится пункт питания. Есть и читальный зал.



«Исследователи видят только свою научную работу»



— Для исследователей ничего не меняется, — сказала Габдрахманова. — Проблема доступа не стоит вообще. Они как приходили на 8 Марта, так и будут приходить.

Дело в том, что здание на улице 8 Марта, 5а переходит Управлению муниципального архива исполкома Казани, поэтому у посетителя есть выбор. Либо он заказывает платно документ через Единую архивную информационную систему — по словам Габдрахмановой, к 1 июня 2022 года любой запрашиваемый документ, если он еще не был отсканирован, оцифруют в течение трех часов. Или же бесплатно изучает документы в читальном зале.



При этом Габдрахманова еще раз подчеркнула, что архив отходит от практики выдачи бумажных носителей, хотя и предполагает, что их можно будет заказывать. К полноценной работе читальный зал вернется к 15 декабря. Также на улице 8 Марта откроется второй зал, раньше в нем проходила Школа юного архивиста.

Здание на улице 8 Марта, 5а переходит Управлению муниципального архива исполкома Казани. Фото: tatarstan.ru

Правда, в условиях пандемии в зал не так-то легко попасть — придется постоять в очереди. Продолжат работу и оба здания на улице Декабристов, но до апреля — после одно из них поменяет функцию. Однако об этом окончательного решения нет.

Сейчас, по словам Габдрахмановой, 100% особо ценных и уникальных документов и 8% от общего количества хранящихся документов оцифровано.

— При этом у нас много лежит мертвым грузом документов, которые никогда не будут оцифрованы, — отметила глава Госкомитета, а позже добавила, что необходимости приезжать в Столбище нет.

При этом премьер-министр РТ Алексей Песошин и Минтранспорта прорабатывают вопрос о возможности строительства в Столбище еще одной остановочной платформы для электропоезда и остановки автобуса. Пока что сами сотрудники ездят туда на двух «вахтах». По словам директора Государственного архива РТ, в архиве немного работников старше 65 лет. Кому-то предложили работать на муниципалитет, а на свободные места приходят молодые специалисты из числа студентов. Габдрахманова указала, что в целом сейчас у них на практике из разных вузов 424 человека. Что касается хозперсонала, то его наберут в селе Столбище.

В новом здании планируется сделать несколько экскурсий после Нового года:

— Исследователи видят только свою научную работу. А чем занимается архив внутри, не обращают на это внимания, — заметила Габдрахманова.



Ильдар Шафиков рассказывал про другие новшества цифровизации. Это система поиска генеалогического родства «Ядкяр» — в нее вводятся данные из метрических книг и переписей, а потом в полуавтоматическом режиме строятся генеалогические древа.

— На данный момент ведено 40 000 записей, работа активно продолжается, — резюмировал директор Госархива. Она идет с начала 2019 года. Всего надо обработать 111 718 560 записей, так что следующий этап — внедрение системы распознавания текста на основе искусственного интеллекта. С этим связан и проект распознавания и перевода рукописных текстов.

Ильдар Шафиков рассказал про систему поиска генеалогического родства «Ядкяр» — в нее вводятся данные из метрических книг и переписей, а потом в полуавтоматическом режиме строятся генеалогические древа. Фото: tatarstan.ru

Архивисты пересчитали подписавших письмо президенту

Коснулась Габдрахманова и открытого письма, которое сообщество краеведов, историков, экскурсоводов направило президенту РТ. После этого несколько ученых встретились с главой комитета. Она указала, что в списке повторяются три человека, а один номер пустой:

— Всего 350 человек. Архивисты — люди скрупулезные. Мы провели анализ посещения архивных залов этими людьми. С 1986 года один раз в архиве были 120 человек, остальные — ни разу не были. С работой архива они не знакомы.

Постоянных посетителей из списка — 52 человека, указала Габдрахманова.

Также она рассказала, что еще 1,5 млн рублей будет потрачено на оснащение нового здания. Это, в частности, оборудование секретной комнаты в соответствие с требованием ФСБ, покупка бумагозаливочной машины и переоснащение стеллажей, поскольку в Столбище они все под формат А4. Но, по словам Габдрахмановой, еще на 30—40 лет архиву будет хватать площадей.

По словам Габдрахмановой, еще на 30—40 лет архиву будет хватать площадей. Фото: tatarstan.ru

Помимо здания на улице Декабристов, в городе останется и Госкомитет РТ по архивному делу — на машине до Столбище оттуда ехать 15 минут.

— У нас ничего не меняется, нам очень нравится, где мы сидим, — указала Габдрахманова. — Там все останется как есть. Переезжает Государственный архив РТ. Это подведомственное государственному комитету учреждение, где работают, по-моему, 193 человека. Из них 14 человек останутся в будущем в здании в корпусе 2 на Декабристов, 4. Все остальные переезжают в Столбище.