Опрос предпринимателей: сложно ли вашей компании выполнять план продаж в январе?

Рынок, на котором представлена компания Rockwool, несколько зависим от сезона: зимой строительные работы традиционно идут медленнее из-за короткого светового дня, холодов и возможных неблагоприятных погодных условий. Мы изначально это учитываем при составлении плана продаж. Также обязательно принимаем во внимание, что основными драйверами зимнего сезона становятся работа с крупными застройщиками жилой недвижимости и проекты реновации, коммерческое и частное строительство активизируется несколько позже. При планировании мы ориентируемся и на текущую ситуацию в отрасли — например, все еще продолжается строительный бум. В Татарстане по итогам 2021 года жилищное строительство выросло на 4,2% по сравнению с 2020 годом. Строятся жилые дома и объекты социально-культурной сферы. Развивается индивидуальное домостроение: в 2021 году в республике построили 12,6 тыс. индивидуальных жилых домов, что в два раза больше запланированного.

Разносторонний подход и учет множества факторов позволяют составлять адекватные планы на начало года. Несмотря на то, что сейчас только середина января, мы уже видим, что перевыполним план в профессиональном сегменте — поставкам теплоизоляции для фасадов и кровель.

Для достижения результативности мы стараемся придерживаться следующих пунктов:

Так как начало января действительно не такое активное, как хотелось бы, и у многих наших партнеров выходные дни, много материала отгружались заранее, еще в декабре.

Мы пользуемся небольшой «передышкой» для создания фундамента на весь следующий год: участвуем в тендерах, заключаем годовые контракты, обновляем договоренности с нашими клиентами.

Мы не останавливаем работу складов при наших заводах на праздники, отгрузки идут по графику. Заводы также работают, так как они относятся к непрерывным производствам. Одно из предприятий Rockwool находится в ОЭЗ «Алабуга», в начале 2022 года мы уже отгрузили продукцию на особо важные стратегические проекты Республики Татарстан. Среди них школы «Адымнар» в Альметьевске и Нижнекамске, драматический театр «Мастеровые» в Набережных Челнах и завод «Нижнекамскмашина», где планируется реконструкция кровли.

Работа завода и складов продолжается и в праздничные дни. Сотрудники отдела продаж также постоянно на связи с нашими партнерами. Конечно, активность снижается, все получают возможность отдохнуть и с новыми силами начать новый год. На первой рабочей неделе мы обязательно проводим несколько общих встреч, где делимся итогами прошедшего года и обсуждаем реализацию запланированного. Это помогает настроиться на рабочий процесс. Но в целом приятно отметить, что нашим коллегам не требуется каких-то особенных мероприятий по возвращению к рабочей жизни — все очень вовлечены и готовы к новым проектам.