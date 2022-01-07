«Бог стал человеком для того, чтобы человек стал богом»
Ректор Казанской духовной семинарии протоиерей Владимир Самойленко — о Рождестве Христовом, межконфессиональной дружбе, прививках от ковида и суровых старушках в церкви.
Сегодня православный мир отмечает один из великих праздников — Рождество Христово. В своем большом рождественском интервью «Реальному времени» протоиерей Владимир Самойленко рассказывает о глубинном смысле этого торжества, размышляет о том, как противостоять озлоблению в период больших испытаний, объясняет, как правильно поститься и развеивает страхи вокруг прививки от коронавируса.
«Человек — это икона Божия, которая со временем из-за грехов темнеет»
— Отец Владимир, в чем заключается глубокий смысл празднования Рождества Христова?
— Начнем с того, что если бы не было Рождества Христова, то не было бы и крестной смерти Христа, не было бы нашего спасения и не было бы всепобеждающей Пасхи Господней. Праздник Рождества для каждого христианина — желанная радость, всегда новая и обновляющая его жизнь. Кто хоть раз в жизни вкушал это, тот может сказать, что никакая земная радость не может с ней сравниться, настолько она велика, настолько она действительно значима для человека. Выше может быть только радость пасхальная.
Если говорить о Рождестве Христовом и его значении для рода человеческого, то я хотел бы напомнить слова святителя Афанасия Александрийского: «Бог стал человеком для того, чтобы человек стал богом», — даровал возможность приближаться к Его совершенству, идти этим путем. По мысли святителя Афанасия человек — это икона Божия, которая со временем из-за грехов наших тускнеет и темнеет, как и любая икона, которая покрывается пылью. Однако Бог силен восстановить Свой образ в человеке. Для этого Он и приходит в этот грешный мир, чтобы «взыскать и спасти погибшее» (Мф. 18:11). Как сказано в Священном Писании, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
— Представим, что вы говорите проповедь своей пастве в храме. Что бы вы сказали о Рождестве?
— Святые отцы Церкви говорят, что Бог мог спасти человека и без Боговоплощения. Если бы Бог спас человека, скажем, волевым решением, то тогда у диавола был бы повод сказать, что он победил Адама, но проиграл Богу. И Бог становится человеком, чтобы бросить вызов диаволу со стороны истинного Человека Христа, то есть от нашего имени, за нас и ради нас совершить победу над диаволом. В этом заключается первая причина Боговоплощения.
Во-вторых, в Священном Писании сказано: «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48). Господь пришел на землю, чтобы нас призвать к этому совершенству, Он пришел в мир, чтобы дать нам пример истинной человеческой жизни. И этот путь для нас бесконечен. Как Христос служил роду человеческому, так и мы должны, подражая Ему, служить людям через свою любовь.
И третья причина, по которой Господь сошел на землю — явить Свою любовь.
Вот основные причины, по которым Бог пришел в этот мир, стал одним из нас: чтобы восстановить в человеке утерянный через грехопадение Божественный образ и приблизить нас к Своему совершенству. И наша земная жизнь должна стать путем к этому совершенству, как говорит апостол Петр: «Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1Пет. 2:21).
Господь пришел в мир, чтобы дать нам пример истинной человеческой жизни. И этот путь для нас бесконечен
«Рождество Христово — это семейный праздник»
— Можно ли считать, что праздник этот посвящен еще и Богородице, и материнской любви в целом?
— В праздновании Рождества присутствуют и неразрывная связь поколений, и надежда на будущее, любовь и забота о близких, жертвенность и тепло материнской любви. Рождественские вертепы, устраиваемые в храмах, — это ожившая, трогательная Евангельская история. Мы видим яркие и выразительные символы материнской любви, наполняющие наши сердца особой радостью и напоминающие, что христианская жизнь — в близких, и в служении им заключается подлинное счастье человека.
— В праздник Рождества мы говорим еще и о семье.
— Да, действительно, Рождество Христово — это семейный праздник, это возможность объединить близких и родных людей в первую очередь через молитву. К этому постоянно призывает митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Ведь великая радость — собраться всем вместе молитвенно, для участия в евхаристии (литургии), а затем за праздничным столом. В такие минуты приходит осознание того, что вот оно, подлинное счастье: быть с Богом, видеть здоровых и радостных родных и близких, дарить им любовь и тепло своего сердца.
В этот день особо подчеркивается значение семейных ценностей, которые в последние годы, к сожалению, искусственно обесцениваются, и об этом с тревогой свидетельствует Церковь. В нашем Отечестве делается многое для того, чтобы семейные ценности занимали главенствующее место. Без понимания роли и значения семьи невозможно говорить о великой России будущего. Как без семьи, как без детей, без людей нам поднимать Россию? Это невозможно. Поэтому всенародная забота должна быть именно о семье, об утверждении семейных ценностей в жизни общества.
В праздновании Рождества присутствуют и неразрывная связь поколений, и надежда на будущее, любовь и забота о близких, жертвенность и тепло материнской любви
«Пусть доброе недовольство недостатками ведет к совершенствованию нашей жизни»
— Последние 2 года мы живем в очень непростых условиях и, к сожалению, общество озлобляется и разделяется: на «прививочников» и «антипрививочников»; на больных и здоровых; на тех, кто верит в то, что вирус естественный, и на тех, кто считает, что он искусственно создан. Градус дискуссии повышается, люди ссорятся, растет вражда. Как с этим бороться?
— Кто-то из великих сказал: «Если бы человек был всем доволен, мы до сих пор жили бы в каменных пещерах». Но хотелось бы, чтобы это было доброе недовольство, чтобы оно вело к совершенствованию жизни. Мы ведь хотим, чтобы жизнь становилась лучше, чтобы во всех проявлениях она стала более мирной, счастливой, благополучной? Для этого мы трудимся, помогаем друг другу. Поэтому нет ничего плохого в доброй критике или даже недовольстве.
— Но оно какое-то недоброе.
— Есть люди, которые априори всем недовольны. Они бы перекроили, переделали все на свой лад. Но нужно учитывать, что у человека проявляются разные реакции на происходящие события — у кого-то негативные, у кого-то положительные. Понятно, что есть индикативные настроения в нашем обществе — их показывают социологические исследования. Мы это все видим и понимаем.
По моим ощущениям, нет какого-то глобального проявления озлобленности. Понятно, что вокруг много еще неустроенности, и свой негативный отпечаток наложила коронавирусная инфекция. Но государство многое делает, чтобы мы как можно безболезненнее прошли через пандемию и с наименьшими потерями.
— К сожалению, потери эти все-таки очень велики.
— Главная потеря — потеря человеческой жизни. К сожалению, такие потери есть, и среди духовенства в том числе. Это наша общая боль, с которой очень сложно смириться.
— Но вы же не можете перестать служить?
— Ни в коем случае. При всех непростых обстоятельствах, даже в 2020 году храмы в нашей республике не закрывались, хотя и было ограничено количество верующих, которые одномоментно могли находиться в храме. Но ежедневно богослужения совершались во всех храмах Татарстана.
В период ковидных ограничений проявляется забота о жизни и здоровье наших людей. Исходя из пастырского попечения о прихожанах, в Татарстанской митрополии соблюдаются профилактические меры, предложенные медиками.
И сегодня мы понимаем, что без этих профилактических мер просто невозможно преодолеть эту опасную болезнь. Священноначалие нашей Церкви призывает своих чад и к сдержанности в оценке ситуации, и к сохранению трезвомыслия, и к усиленной молитве о преодолении вредоносного поветрия и даровании сил борющимся с пандемией врачам.
Главная потеря — потеря человеческой жизни. К сожалению, такие потери есть, и среди духовенства в том числе. Это наша общая боль, с которой очень сложно смириться
«Большинство наших священников сделали прививку от коронавируса»
— А духовенство у нас как к прививкам относится?
— Как для мирянина, так и для духовенства прививка — дело совершенно добровольное. Насколько я владею информацией, у нас большинство священников привились. Вот я перед вами сижу: я привился и ревакцинировался, и не вижу в этом никакой проблемы. Слава Богу, я коронавирусной инфекцией не болел, как и члены моей семьи. А как дальше будет — знает только Бог. Повторюсь: это путь добровольный для каждого человека. Но исходить надо из того, что это необходимо в том числе ради жизни окружающих нас людей.
— Периодически и среди воцерковленных людей слышны утверждения о том, что «это все от лукавого», прививку чуть ли не дьявол создал, и «кого надо — того Господь и так убережет».
— Для того медицина и существует, чтобы сохранять людям здоровье. Когда Господь посещает нас какими-либо болезнями, мы обращаемся к врачам. А коронавирусная инфекция — болезнь, которую надо лечить, и без медицины мы никак не сможем победить.
Мы знаем, что, начиная с XVIII века, с инфекциями борются с помощью прививок. Прививка от коронавирусной инфекции — не новое явление в нашей жизни. С помощью вакцинации, прививок люди уже победили многие страшные болезни и эпидемии. Поэтому — ну как без прививки? Думаю, что это ложные страхи, они не имеют под собой основания. Конечно, прививка не может быть от лукавого, как и ИНН, СНИЛС, номер паспорта, номер водительского удостоверения и т. д.
К сожалению, и среди нашей паствы есть умершие. Они не прививались, были антипрививочниками, и вот так Господь судил — они ушли из этой жизни. Кто-то мне может сейчас напомнить о тех, кто привился и все равно заболел коронавирусом. Да, заболел, но в легкой форме. И это уже показатель того, что прививка необходима, она работает, она спасает жизнь! Главный божественный дар человеку — жизнь — был сохранен через эту прививку.
Поэтому ко всему надо подходить разумно. Думаю, нужно пересилить страх вакцинации ради сохранения своего здоровья и жизни.
Мы знаем, что, начиная с XVIII века, с инфекциями борются с помощью прививок. Прививка от коронавирусной инфекции — не новое явление в нашей жизни. С помощью вакцинации, прививок люди уже победили многие страшные болезни и эпидемии. Поэтому — ну как без прививки?
«Если мы хотим преображать окружающий нас мир, то должны начинать со своего сердца»
— Так как же бороться со страхами, которые появляются вокруг нас? Как уходить от озлобленности?
— Если мы в сердце будем взращивать любовь, мир по отношению к окружающим, то многое дурное уйдет из нашей жизни. Многим известно изречение преподобного Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен, и тогда тысячи вокруг тебя спасутся». Что это значит? Если мы хотим преображать окружающий мир, то должны начинать с самих себя, со своего сердца. Это актуальные для всех времен слова, и сегодня они звучат с новой силой, как будто преподобный Серафим нам их сказал, для нашего времени.
В праздник Рождества мы вспоминаем о том, что сошедший на землю Господь несет нам Свою любовь, чтобы именно она стала основой нашей жизни. И если будет именно так, если в наших сердцах будут царить мир и любовь, то мы увидим и преображение окружающего мира. Меньше будет озлобленности, нестроений, недопонимания, если мы начнем с изменения самих себя, если будем возрастать в духе мира и любви к людям, уподобляясь своему Творцу. Какой дух у человека, такими будут его жизнь и дела.
Господь призывает нас: «научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11:29). Если сможем иметь такой дух, то и жизнь будет более радостной.
— Во времена, когда живется очень тяжело, многим просто не до любви.
— А когда, скажите, были простые времена у нашего народа? Что, сегодня у нас самые сложные времена? Вспомните, как жили наши отцы, деды и прадеды. К сожалению, уже уходят последние ветераны Великой Отечественной войны. Мы преклоняемся перед величием подвига, который они совершили. Какие трудности, какие испытания они прошли! А наш народ после войны? Страна лежала в руинах, надо было ее поднимать. И всех объединяла любовь к своему Отечеству, которая помогла пройти через многие испытания.
И сейчас нас должна объединить такая же любовь, и тогда мы пройдем через трудности. Сердца надо наполнить любовью, и Господь приходит в этот мир, чтобы нас поддержать в этом. Он понимает, что мы одиноки, что мы слабы, немощны. Поэтому Он с нами — чтобы подать Свою помощь, чтобы мы не унывали, духом не падали. Какими бы трудными ни были времена, мы никогда не должны отчаиваться, впадать в уныние.
Мы должны трудиться, спокойно смотреть в будущее, любить Отечество и друг друга. Единение поможет нам пройти через все испытания. Если мы будем разобщены, то как же сможем справиться с трудностями? Ведь вместе мы сила! И нам нужно быть силой творческой, созидательной.
Какими бы трудными ни были времена, мы никогда не должны отчаиваться, впадать в уныние. Мы должны трудиться, спокойно смотреть в будущее, любить Отечество и друг друга
«Если любить только брата по вере, какая же это любовь?»
— Но ведь наш народ — это не только православные.
— Мы должны любить каждого человека, вне зависимости от его религиозных убеждений. Если любить только брата по вере, какая же это любовь? Тогда она какая-то ущербная. Наше Отечество многонационально и многоконфессионально. В Татарстане представлены традиционные для нашего Отечества мировые религии. И, что очень важно, наша республика показывает пример всему миру, как нужно выстраивать добрососедские взаимоотношения представителям различных религий. У нас нет духа соперничества — у нас дух соработничества! И во главе — любовь друг к другу и к Татарстану. Эта любовь помогает нам с уважением и взаимопониманием относиться друг к другу, уважать и религиозные убеждения человека, и его традиции, и его культуру. И через это — духовно обогащаться самим. Вместе мы выступаем как одна большая созидательная сила.
Татарстан — лидер по многим направлениям в России. Но разве было бы так, если бы у нас не было этого мира, согласия и консолидации? Как можно достичь успехов, будучи разобщенными? А у нас, слава Богу, единство и взаимопонимание. И это наша гордость, наше главное достояние, которым мы действительно по праву можем гордиться. Мир, согласие и взаимопонимание — великие ценности Татарстана, и их мы должны укреплять своими трудами.
— А вот на бытовом уровне? Если, к примеру, мне звонит моя подруга-мусульманка и сообщает, что собирается прийти ко мне в гости на Рождество — это же хорошо?
— Это радостно и замечательно! И так же радостно, когда мусульмане приглашают православных к себе в гости на свои праздники. Это замечательная традиция нашей земли, она появилась не сегодня, а давно утвердилась в жизни нашего народа. Она нас обогащает и делает жизнь народа Татарстана радостной.
«У нас есть прихожане, которые неразумно одергивают тех, кто впервые приходит в церковь»
— И еще немного о любви. Точнее, о ее отсутствии. Часто можно услышать от тех, кто редко бывает в церкви и не очень хорошо знает, как там все устроено, что старушки, которые туда приходят, начинают осуждать их и делать резкие замечания. Напряженно относятся к тем, кто неправильно что-то делает.
— Эта проблема была характерна для 1990-х и начала 2000-х годов. Были по этому поводу решения Священноначалия нашей Церкви — людям помогали дежурные священники, консультанты, катехизаторы-добровольцы. И мы уже редко встречаемся с этим явлением. И прихожане другими стали, и многое сделано для развития общинной жизни в приходах. Большинство прихожан относятся к вновь пришедшим с человеческой теплотой, оказывают им помощь.
— В небольших храмах такое еще можно встретить — там встречаются «энергичные» прихожанки, которые резко одергивают неопытных, осуждают их.
— Как я уже говорил, остаются прихожане, которые неразумно одергивают тех, кто еще не укоренился в православной традиции и не знает, как правильно себя вести в храме. И мы призываем прихожан с любовью, кротостью и терпением объяснять людям, которые впервые пришли, как правильно себя вести в храме. И духовенству, и прихожанам нашим нужно делать все для того, чтобы храм стал для человека самым важным и любимым местом.
И духовенству, и прихожанам нашим нужно делать все для того, чтобы храм стал для человека самым важным и любимым местом
— А что бы вы посоветовали тому, кто столкнулся с такой агрессивной всезнающей старушкой в церкви?
— Человеку, который услышал неосторожное поучение в свой адрес, не нужно слишком близко принимать это к сердцу. Надо понимать, что эти замечания не характеризуют данный храм и в целом Церковь Христову. Не нужно делать из этого каких-то стратегических выводов: «Раз меня так встретили, я больше в церковь никогда не приду». Если что-то подобное произошло, лучше подойти к священнику или сотруднику храма — уверен, проблема с легкостью разрешится.
«Главное в посте —друг друга не кушать»
— В последние пару десятилетий люди многое слышат о православных постах. При этом многие воспринимают их только как отказ от определенного рода еды.
— Естественно, что не в отказе от пищи заключается смысл и содержание поста. Это просто необходимое средство, с помощью которого мы с вами можем идти по пути духовного совершенствования. Ведь наша плоть строптива, бывает трудно с ней справиться. Усмирять ее можно, например, ограничив употребление пищи. Это не всегда легко дается, это особый подвиг.
Но ограничение в еде — это только приложение к посту. Самое главное — это духовный пост. Покойный владыка Феофан часто напоминал: главное в посте — друг друга не кушать. Мы мяса не едим, молока не пьем, спиртного не употребляем, а вот друг друга грызем. И что толку от такого поста, скажите, пожалуйста? Мы полностью таким образом обесцениваем его. Пост — это помощник в борьбе с нашими грехами, с нашим человеческим несовершенством. Это орудие в наших руках, с помощью которого мы можем одержать победу над нашими грехами. С этого и надо начинать.
— То есть никакая это не диета.
— Естественно. Ни в коем случае нельзя воспринимать пост как еще одну хорошую диету, с помощью которой можно фигуру поправить. Смысл совсем другой.
— Что делать человеку, который ни разу еще не постился, но вот решает это сделать и хочет сделать это правильно?
— Здесь все зависит от духовного состояния человека. У каждого должна быть своя мера поста. Если человек решил встать на этот путь — это благо, добро. Но если нет у него опыта, ему лучше испросить совета у священника или более опытного в вопросах веры человека, как правильно поступить, чтобы не надорваться. Человек может взять на себя слишком тяжелое бремя, надорвется, и дальше не захочет продолжать этот опыт.
Для первого поста в жизни непросто будет пройти по этому пути от начала до конца, и духовник поможет определить меру. А потом, по мере духовного возрастания, у человека будет пост все более строгий.
Напомню слова апостола Павла: «Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем» (1Кор. 8:8). Цель поста — в воздержании от страстей, а отказ от скоромной пищи — это лишь средство для достижения данной цели.
— Есть же и исключения из общих церковных правил поста?
— Конечно, есть. Послабления в пост разрешается детям, беременным женщинам и кормящим мамам, тем, кто болен. Есть разные ситуации, которые не позволяют человеку поститься. Космонавт на орбите, например, разве сможет это сделать?
Мы мяса не едим, молока не пьем, спиртного не употребляем, а вот друг друга грызем. И что толку от такого поста, скажите, пожалуйста?
— Каким будет Рождественское напутствие вашим прихожанам?
— Мне бы хотелось, чтобы радость Рождества Христова вошла в жизнь православных жителей нашей республики и стала основанием их жизни, их трудов. Чтобы каждый помнил, что только Бог способен восстановить человека в его первозданной красоте. Христос принес в этот мир Свою божественную любовь, и нам необходимо откликнуться на нее.
Христиане призваны освещать этот мир своей верой — через нелицемерную любовь к ближним, духовное благородство и великодушие. Вот в чем заключается наш ответ на обращенную ныне к нам Божественную любовь.
В этом и есть смысл и основа нашей жизни — любовь, милосердие, сострадание по отношению ко всем, кто окружает нас. Очень многие нуждаются в нашей помощи. Дай Бог, чтобы мы действительно шли этим очень важным, спасительным путем. И чтобы нам в этом помогал ныне пришедший в мир Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира.
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