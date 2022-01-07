«Бог стал человеком для того, чтобы человек стал богом»

Ректор Казанской духовной семинарии протоиерей Владимир Самойленко — о Рождестве Христовом, межконфессиональной дружбе, прививках от ковида и суровых старушках в церкви.

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня православный мир отмечает один из великих праздников — Рождество Христово. В своем большом рождественском интервью «Реальному времени» протоиерей Владимир Самойленко рассказывает о глубинном смысле этого торжества, размышляет о том, как противостоять озлоблению в период больших испытаний, объясняет, как правильно поститься и развеивает страхи вокруг прививки от коронавируса.

«Человек — это икона Божия, которая со временем из-за грехов темнеет»

— Отец Владимир, в чем заключается глубокий смысл празднования Рождества Христова?

— Начнем с того, что если бы не было Рождества Христова, то не было бы и крестной смерти Христа, не было бы нашего спасения и не было бы всепобеждающей Пасхи Господней. Праздник Рождества для каждого христианина — желанная радость, всегда новая и обновляющая его жизнь. Кто хоть раз в жизни вкушал это, тот может сказать, что никакая земная радость не может с ней сравниться, настолько она велика, настолько она действительно значима для человека. Выше может быть только радость пасхальная.

Если говорить о Рождестве Христовом и его значении для рода человеческого, то я хотел бы напомнить слова святителя Афанасия Александрийского: «Бог стал человеком для того, чтобы человек стал богом», — даровал возможность приближаться к Его совершенству, идти этим путем. По мысли святителя Афанасия человек — это икона Божия, которая со временем из-за грехов наших тускнеет и темнеет, как и любая икона, которая покрывается пылью. Однако Бог силен восстановить Свой образ в человеке. Для этого Он и приходит в этот грешный мир, чтобы «взыскать и спасти погибшее» (Мф. 18:11). Как сказано в Священном Писании, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

— Представим, что вы говорите проповедь своей пастве в храме. Что бы вы сказали о Рождестве?

— Святые отцы Церкви говорят, что Бог мог спасти человека и без Боговоплощения. Если бы Бог спас человека, скажем, волевым решением, то тогда у диавола был бы повод сказать, что он победил Адама, но проиграл Богу. И Бог становится человеком, чтобы бросить вызов диаволу со стороны истинного Человека Христа, то есть от нашего имени, за нас и ради нас совершить победу над диаволом. В этом заключается первая причина Боговоплощения.

Во-вторых, в Священном Писании сказано: «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48). Господь пришел на землю, чтобы нас призвать к этому совершенству, Он пришел в мир, чтобы дать нам пример истинной человеческой жизни. И этот путь для нас бесконечен. Как Христос служил роду человеческому, так и мы должны, подражая Ему, служить людям через свою любовь.

И третья причина, по которой Господь сошел на землю — явить Свою любовь.

Вот основные причины, по которым Бог пришел в этот мир, стал одним из нас: чтобы восстановить в человеке утерянный через грехопадение Божественный образ и приблизить нас к Своему совершенству. И наша земная жизнь должна стать путем к этому совершенству, как говорит апостол Петр: «Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1Пет. 2:21).

Фото: realnoevremya.ru

Господь пришел в мир, чтобы дать нам пример истинной человеческой жизни. И этот путь для нас бесконечен

«Рождество Христово — это семейный праздник»

— Можно ли считать, что праздник этот посвящен еще и Богородице, и материнской любви в целом?

— В праздновании Рождества присутствуют и неразрывная связь поколений, и надежда на будущее, любовь и забота о близких, жертвенность и тепло материнской любви. Рождественские вертепы, устраиваемые в храмах, — это ожившая, трогательная Евангельская история. Мы видим яркие и выразительные символы материнской любви, наполняющие наши сердца особой радостью и напоминающие, что христианская жизнь — в близких, и в служении им заключается подлинное счастье человека.

— В праздник Рождества мы говорим еще и о семье.

— Да, действительно, Рождество Христово — это семейный праздник, это возможность объединить близких и родных людей в первую очередь через молитву. К этому постоянно призывает митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Ведь великая радость — собраться всем вместе молитвенно, для участия в евхаристии (литургии), а затем за праздничным столом. В такие минуты приходит осознание того, что вот оно, подлинное счастье: быть с Богом, видеть здоровых и радостных родных и близких, дарить им любовь и тепло своего сердца.

В этот день особо подчеркивается значение семейных ценностей, которые в последние годы, к сожалению, искусственно обесцениваются, и об этом с тревогой свидетельствует Церковь. В нашем Отечестве делается многое для того, чтобы семейные ценности занимали главенствующее место. Без понимания роли и значения семьи невозможно говорить о великой России будущего. Как без семьи, как без детей, без людей нам поднимать Россию? Это невозможно. Поэтому всенародная забота должна быть именно о семье, об утверждении семейных ценностей в жизни общества.

Фото: Максим Платонов

В праздновании Рождества присутствуют и неразрывная связь поколений, и надежда на будущее, любовь и забота о близких, жертвенность и тепло материнской любви

«Пусть доброе недовольство недостатками ведет к совершенствованию нашей жизни»

— Последние 2 года мы живем в очень непростых условиях и, к сожалению, общество озлобляется и разделяется: на «прививочников» и «антипрививочников»; на больных и здоровых; на тех, кто верит в то, что вирус естественный, и на тех, кто считает, что он искусственно создан. Градус дискуссии повышается, люди ссорятся, растет вражда. Как с этим бороться?

— Кто-то из великих сказал: «Если бы человек был всем доволен, мы до сих пор жили бы в каменных пещерах». Но хотелось бы, чтобы это было доброе недовольство, чтобы оно вело к совершенствованию жизни. Мы ведь хотим, чтобы жизнь становилась лучше, чтобы во всех проявлениях она стала более мирной, счастливой, благополучной? Для этого мы трудимся, помогаем друг другу. Поэтому нет ничего плохого в доброй критике или даже недовольстве.

— Но оно какое-то недоброе.

— Есть люди, которые априори всем недовольны. Они бы перекроили, переделали все на свой лад. Но нужно учитывать, что у человека проявляются разные реакции на происходящие события — у кого-то негативные, у кого-то положительные. Понятно, что есть индикативные настроения в нашем обществе — их показывают социологические исследования. Мы это все видим и понимаем.

По моим ощущениям, нет какого-то глобального проявления озлобленности. Понятно, что вокруг много еще неустроенности, и свой негативный отпечаток наложила коронавирусная инфекция. Но государство многое делает, чтобы мы как можно безболезненнее прошли через пандемию и с наименьшими потерями.

— К сожалению, потери эти все-таки очень велики.

— Главная потеря — потеря человеческой жизни. К сожалению, такие потери есть, и среди духовенства в том числе. Это наша общая боль, с которой очень сложно смириться.

— Но вы же не можете перестать служить?

— Ни в коем случае. При всех непростых обстоятельствах, даже в 2020 году храмы в нашей республике не закрывались, хотя и было ограничено количество верующих, которые одномоментно могли находиться в храме. Но ежедневно богослужения совершались во всех храмах Татарстана.

В период ковидных ограничений проявляется забота о жизни и здоровье наших людей. Исходя из пастырского попечения о прихожанах, в Татарстанской митрополии соблюдаются профилактические меры, предложенные медиками.

И сегодня мы понимаем, что без этих профилактических мер просто невозможно преодолеть эту опасную болезнь. Священноначалие нашей Церкви призывает своих чад и к сдержанности в оценке ситуации, и к сохранению трезвомыслия, и к усиленной молитве о преодолении вредоносного поветрия и даровании сил борющимся с пандемией врачам.

Фото: Ринат Назметдинов

Главная потеря — потеря человеческой жизни. К сожалению, такие потери есть, и среди духовенства в том числе. Это наша общая боль, с которой очень сложно смириться

«Большинство наших священников сделали прививку от коронавируса»

— А духовенство у нас как к прививкам относится?

— Как для мирянина, так и для духовенства прививка — дело совершенно добровольное. Насколько я владею информацией, у нас большинство священников привились. Вот я перед вами сижу: я привился и ревакцинировался, и не вижу в этом никакой проблемы. Слава Богу, я коронавирусной инфекцией не болел, как и члены моей семьи. А как дальше будет — знает только Бог. Повторюсь: это путь добровольный для каждого человека. Но исходить надо из того, что это необходимо в том числе ради жизни окружающих нас людей.

— Периодически и среди воцерковленных людей слышны утверждения о том, что «это все от лукавого», прививку чуть ли не дьявол создал, и «кого надо — того Господь и так убережет».

— Для того медицина и существует, чтобы сохранять людям здоровье. Когда Господь посещает нас какими-либо болезнями, мы обращаемся к врачам. А коронавирусная инфекция — болезнь, которую надо лечить, и без медицины мы никак не сможем победить.

Мы знаем, что, начиная с XVIII века, с инфекциями борются с помощью прививок. Прививка от коронавирусной инфекции — не новое явление в нашей жизни. С помощью вакцинации, прививок люди уже победили многие страшные болезни и эпидемии. Поэтому — ну как без прививки? Думаю, что это ложные страхи, они не имеют под собой основания. Конечно, прививка не может быть от лукавого, как и ИНН, СНИЛС, номер паспорта, номер водительского удостоверения и т. д.

К сожалению, и среди нашей паствы есть умершие. Они не прививались, были антипрививочниками, и вот так Господь судил — они ушли из этой жизни. Кто-то мне может сейчас напомнить о тех, кто привился и все равно заболел коронавирусом. Да, заболел, но в легкой форме. И это уже показатель того, что прививка необходима, она работает, она спасает жизнь! Главный божественный дар человеку — жизнь — был сохранен через эту прививку.

Поэтому ко всему надо подходить разумно. Думаю, нужно пересилить страх вакцинации ради сохранения своего здоровья и жизни.

Фото: Ринат Назметдинов

Мы знаем, что, начиная с XVIII века, с инфекциями борются с помощью прививок. Прививка от коронавирусной инфекции — не новое явление в нашей жизни. С помощью вакцинации, прививок люди уже победили многие страшные болезни и эпидемии. Поэтому — ну как без прививки?

«Если мы хотим преображать окружающий нас мир, то должны начинать со своего сердца»

— Так как же бороться со страхами, которые появляются вокруг нас? Как уходить от озлобленности?

— Если мы в сердце будем взращивать любовь, мир по отношению к окружающим, то многое дурное уйдет из нашей жизни. Многим известно изречение преподобного Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен, и тогда тысячи вокруг тебя спасутся». Что это значит? Если мы хотим преображать окружающий мир, то должны начинать с самих себя, со своего сердца. Это актуальные для всех времен слова, и сегодня они звучат с новой силой, как будто преподобный Серафим нам их сказал, для нашего времени.

В праздник Рождества мы вспоминаем о том, что сошедший на землю Господь несет нам Свою любовь, чтобы именно она стала основой нашей жизни. И если будет именно так, если в наших сердцах будут царить мир и любовь, то мы увидим и преображение окружающего мира. Меньше будет озлобленности, нестроений, недопонимания, если мы начнем с изменения самих себя, если будем возрастать в духе мира и любви к людям, уподобляясь своему Творцу. Какой дух у человека, такими будут его жизнь и дела.

Господь призывает нас: «научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11:29). Если сможем иметь такой дух, то и жизнь будет более радостной.

— Во времена, когда живется очень тяжело, многим просто не до любви.

— А когда, скажите, были простые времена у нашего народа? Что, сегодня у нас самые сложные времена? Вспомните, как жили наши отцы, деды и прадеды. К сожалению, уже уходят последние ветераны Великой Отечественной войны. Мы преклоняемся перед величием подвига, который они совершили. Какие трудности, какие испытания они прошли! А наш народ после войны? Страна лежала в руинах, надо было ее поднимать. И всех объединяла любовь к своему Отечеству, которая помогла пройти через многие испытания.

И сейчас нас должна объединить такая же любовь, и тогда мы пройдем через трудности. Сердца надо наполнить любовью, и Господь приходит в этот мир, чтобы нас поддержать в этом. Он понимает, что мы одиноки, что мы слабы, немощны. Поэтому Он с нами — чтобы подать Свою помощь, чтобы мы не унывали, духом не падали. Какими бы трудными ни были времена, мы никогда не должны отчаиваться, впадать в уныние.

Мы должны трудиться, спокойно смотреть в будущее, любить Отечество и друг друга. Единение поможет нам пройти через все испытания. Если мы будем разобщены, то как же сможем справиться с трудностями? Ведь вместе мы сила! И нам нужно быть силой творческой, созидательной.

Фото: Ринат Назметдинов

Какими бы трудными ни были времена, мы никогда не должны отчаиваться, впадать в уныние. Мы должны трудиться, спокойно смотреть в будущее, любить Отечество и друг друга

«Если любить только брата по вере, какая же это любовь?»

— Но ведь наш народ — это не только православные.

— Мы должны любить каждого человека, вне зависимости от его религиозных убеждений. Если любить только брата по вере, какая же это любовь? Тогда она какая-то ущербная. Наше Отечество многонационально и многоконфессионально. В Татарстане представлены традиционные для нашего Отечества мировые религии. И, что очень важно, наша республика показывает пример всему миру, как нужно выстраивать добрососедские взаимоотношения представителям различных религий. У нас нет духа соперничества — у нас дух соработничества! И во главе — любовь друг к другу и к Татарстану. Эта любовь помогает нам с уважением и взаимопониманием относиться друг к другу, уважать и религиозные убеждения человека, и его традиции, и его культуру. И через это — духовно обогащаться самим. Вместе мы выступаем как одна большая созидательная сила.

Татарстан — лидер по многим направлениям в России. Но разве было бы так, если бы у нас не было этого мира, согласия и консолидации? Как можно достичь успехов, будучи разобщенными? А у нас, слава Богу, единство и взаимопонимание. И это наша гордость, наше главное достояние, которым мы действительно по праву можем гордиться. Мир, согласие и взаимопонимание — великие ценности Татарстана, и их мы должны укреплять своими трудами.

— А вот на бытовом уровне? Если, к примеру, мне звонит моя подруга-мусульманка и сообщает, что собирается прийти ко мне в гости на Рождество — это же хорошо?

— Это радостно и замечательно! И так же радостно, когда мусульмане приглашают православных к себе в гости на свои праздники. Это замечательная традиция нашей земли, она появилась не сегодня, а давно утвердилась в жизни нашего народа. Она нас обогащает и делает жизнь народа Татарстана радостной.

«У нас есть прихожане, которые неразумно одергивают тех, кто впервые приходит в церковь»

— И еще немного о любви. Точнее, о ее отсутствии. Часто можно услышать от тех, кто редко бывает в церкви и не очень хорошо знает, как там все устроено, что старушки, которые туда приходят, начинают осуждать их и делать резкие замечания. Напряженно относятся к тем, кто неправильно что-то делает.

— Эта проблема была характерна для 1990-х и начала 2000-х годов. Были по этому поводу решения Священноначалия нашей Церкви — людям помогали дежурные священники, консультанты, катехизаторы-добровольцы. И мы уже редко встречаемся с этим явлением. И прихожане другими стали, и многое сделано для развития общинной жизни в приходах. Большинство прихожан относятся к вновь пришедшим с человеческой теплотой, оказывают им помощь.

— В небольших храмах такое еще можно встретить — там встречаются «энергичные» прихожанки, которые резко одергивают неопытных, осуждают их.

— Как я уже говорил, остаются прихожане, которые неразумно одергивают тех, кто еще не укоренился в православной традиции и не знает, как правильно себя вести в храме. И мы призываем прихожан с любовью, кротостью и терпением объяснять людям, которые впервые пришли, как правильно себя вести в храме. И духовенству, и прихожанам нашим нужно делать все для того, чтобы храм стал для человека самым важным и любимым местом.

Фото: realnoevremya.ru

И духовенству, и прихожанам нашим нужно делать все для того, чтобы храм стал для человека самым важным и любимым местом

— А что бы вы посоветовали тому, кто столкнулся с такой агрессивной всезнающей старушкой в церкви?

— Человеку, который услышал неосторожное поучение в свой адрес, не нужно слишком близко принимать это к сердцу. Надо понимать, что эти замечания не характеризуют данный храм и в целом Церковь Христову. Не нужно делать из этого каких-то стратегических выводов: «Раз меня так встретили, я больше в церковь никогда не приду». Если что-то подобное произошло, лучше подойти к священнику или сотруднику храма — уверен, проблема с легкостью разрешится.

«Главное в посте —друг друга не кушать»

— В последние пару десятилетий люди многое слышат о православных постах. При этом многие воспринимают их только как отказ от определенного рода еды.

— Естественно, что не в отказе от пищи заключается смысл и содержание поста. Это просто необходимое средство, с помощью которого мы с вами можем идти по пути духовного совершенствования. Ведь наша плоть строптива, бывает трудно с ней справиться. Усмирять ее можно, например, ограничив употребление пищи. Это не всегда легко дается, это особый подвиг.

Но ограничение в еде — это только приложение к посту. Самое главное — это духовный пост. Покойный владыка Феофан часто напоминал: главное в посте — друг друга не кушать. Мы мяса не едим, молока не пьем, спиртного не употребляем, а вот друг друга грызем. И что толку от такого поста, скажите, пожалуйста? Мы полностью таким образом обесцениваем его. Пост — это помощник в борьбе с нашими грехами, с нашим человеческим несовершенством. Это орудие в наших руках, с помощью которого мы можем одержать победу над нашими грехами. С этого и надо начинать.

— То есть никакая это не диета.

— Естественно. Ни в коем случае нельзя воспринимать пост как еще одну хорошую диету, с помощью которой можно фигуру поправить. Смысл совсем другой.

— Что делать человеку, который ни разу еще не постился, но вот решает это сделать и хочет сделать это правильно?

— Здесь все зависит от духовного состояния человека. У каждого должна быть своя мера поста. Если человек решил встать на этот путь — это благо, добро. Но если нет у него опыта, ему лучше испросить совета у священника или более опытного в вопросах веры человека, как правильно поступить, чтобы не надорваться. Человек может взять на себя слишком тяжелое бремя, надорвется, и дальше не захочет продолжать этот опыт.

Для первого поста в жизни непросто будет пройти по этому пути от начала до конца, и духовник поможет определить меру. А потом, по мере духовного возрастания, у человека будет пост все более строгий.

Напомню слова апостола Павла: «Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем» (1Кор. 8:8). Цель поста — в воздержании от страстей, а отказ от скоромной пищи — это лишь средство для достижения данной цели.

— Есть же и исключения из общих церковных правил поста?

— Конечно, есть. Послабления в пост разрешается детям, беременным женщинам и кормящим мамам, тем, кто болен. Есть разные ситуации, которые не позволяют человеку поститься. Космонавт на орбите, например, разве сможет это сделать?

Фото: Ринат Назметдинов

Мы мяса не едим, молока не пьем, спиртного не употребляем, а вот друг друга грызем. И что толку от такого поста, скажите, пожалуйста?

— Каким будет Рождественское напутствие вашим прихожанам?

— Мне бы хотелось, чтобы радость Рождества Христова вошла в жизнь православных жителей нашей республики и стала основанием их жизни, их трудов. Чтобы каждый помнил, что только Бог способен восстановить человека в его первозданной красоте. Христос принес в этот мир Свою божественную любовь, и нам необходимо откликнуться на нее.

Христиане призваны освещать этот мир своей верой — через нелицемерную любовь к ближним, духовное благородство и великодушие. Вот в чем заключается наш ответ на обращенную ныне к нам Божественную любовь.

В этом и есть смысл и основа нашей жизни — любовь, милосердие, сострадание по отношению ко всем, кто окружает нас. Очень многие нуждаются в нашей помощи. Дай Бог, чтобы мы действительно шли этим очень важным, спасительным путем. И чтобы нам в этом помогал ныне пришедший в мир Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира.