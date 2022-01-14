Шесть ошибок при укладке металлочерепицы

Металлочерепица — один из самых популярных на российском рынке кровельных материалов. Мы уже писали о ее достоинствах и недостатках , перечисляли основные критерии ее выбора. А теперь поговорим немного об особенностях ее укладки, причем начнем с ошибок. Ведь если кровля не выполняет свое прямое назначение и не устраивает вас как владельца дома, вовсе не обязательно причина именно в материале. Как мы уже множество раз говорили, даже самый дорогой и качественный стройматериал «не сработает», если его неграмотно смонтировать. Поэтому предлагаем сегодня разобрать шесть распространенных ошибок, которые горе-подрядчики могут допустить при укладке металлочерепицы.

Некачественная сборка обрешетки Монтаж обрешетки под металлочерепицу — важная часть процесса. Нужно правильно рассчитать ее шаг, сделать ее ровной и качественной. Если же это сделано спустя рукава, в процессе эксплуатации металлочерепица будет вести себя очень плохо: листы могут прогнуться, крыша пойдет «морщинами», не будет герметичности между листами. В свою очередь отсутствие герметичности приведет к накоплению между ними пыли, влаги и всевозможного мусора. Все это никак не продлит срок жизни вашей кровли (особенно ее несущих конструкций). Поэтому обрешетке нужно придавать серьезное значение. Фото: kryshagid.ru

Отсутствие контробрешетки Бывает так, что строители-шабашники пренебрегают обустройством контробрешетки. Эта конструкция помогает создать вентзазор между слоями кровельного пирога — как правило, располагается она между слоем гидроизоляции и металлочерепицей. Контробрешетка представляет собой рейки, уложенные с большим шагом, между которыми образуется пустое пространство. Несущей нагрузки контробрешетка не несет, единственная ее функция — обеспечивать вентиляцию. Так вот, если этого не сделать, под кровлей начнет скапливаться влага, а она в свою очередь повлияет на утеплитель, «поможет» стропильной системе кровли прогнить и покрыться плесенью. Словом, следите за контробрешеткой, без нее нельзя! Фото: stroystm.ru

Использование саморезов с обыкновенной уплотнительной резиной Листы металлочерепицы крепятся на саморезы с уплотнительной резиной. Так вот, надо проследить, чтобы резина была не обычная. Специалисты используют EPDM-резину, которая делается из синтетического этиленпропиленового каучука. А сами саморезы должны быть сделаны из оцинкованной стали. Что будет, если использовать обычную резину? Да ничего хорошего. Резина потеряет эластичность через несколько лет: она подвержена воздействию мороза и жары, плохо переносит нахождение на открытом воздухе в течение долгого времени. В результате крошится, растрескивается и перестает выполнять свою основную функцию — теряет герметичность. А оцинкованная сталь нужна, потому что без оцинковки саморез ржавеет и передает свою коррозию листу металлочерепицы. получится как минимум некрасиво, как максимум — негерметично. Фото: vsecuplu.ru

Резать листы пилой-болгаркой Листы металлочерепицы порой приходится резать (особенно это актуально для крыш сложной конфигурации, где нужна «формовая подрезка» материала. Так вот. Никогда, никогда не используйте для этого пилу-болгарку! (Хотя некоторые нерадивые строители так любят это делать!). Для правильной резки металлочерепицы подходят высечные ножницы или, например, электролобзик. Но почему не подходит «болгарка»? Это же быстро и удобно. А вот почему. Пила-«болгарка» режет сталь за счет трения. И сталь буквально плавится — соответственно, в месте разреза будут выжжены и полимерное, и цинковое покрытия, сталь останется без защиты и быстро заржавеет.

Если металлочерепицу резать «болгаркой», искры разлетаются примерно на полметра от «места происшествия». А попадая на полимерное покрытие, они прожигают его. Приведет это к тому же, что и в предыдущем пункте: сталь подвергнется быстрой коррозии. Еще искры могут прожечь гидроизоляцию, и тогда крыша станет негерметичной.

Многие производители отзывают гарантию на металлочерепицу, если узнают, что вы действовали такой пилой.

Если пила вылетит из рук, то диск не остановится и будет вращаться еще некоторое время. Страшное дело: можно серьезно покалечиться, если попасться на пути летящей пилы. Фото: прорабофф.рф

Перепутанные между собой пароизоляция и гидроизоляция Пароизоляция защищает утеплитель и каркас от пара. А гидроизоляция должна его беспрепятственно выпустить, чтобы выветрило конденсат. Поэтому если изнутри на утеплитель уложить не пароизоляцию, а гидроизоляцию — она будет пропускать много пара внутрь утеплителя. Правда, если такую же мембрану положить и снаружи, то пар выйдет сквозь нее и постепенно выветрится через вентзазор. Но все равно это считается ошибкой, и внутреннюю мембрану нужно будет заменить на пароизоляционную. А вот если изнутри уложить гидрозащиту, а снаружи — пароизоляцию, тогда пар будет пропитывать утеплитель, не уходя из него, и выпадать конденсатом на пленке. Мокрым будет все: и утеплитель, и стропила, и лаги, и чистовая отделка. Правила монтажа пароизоляции и гидроизоляции мы подробно описывали в рубрике «Дом в фокусе». Очень важно понимать, какой стороной правильно укладывать эти пленки! А о том, зачем в кровельном пироге нужна пароизоляция и какая она бывает, тоже рассказывали в отдельной статье. Фото: izolexpert.ru