Выглядит как глина, служит как металл

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Достоинства и недостатки металлочерепицы

Один из самых популярных сегодня кровельных материалов — металлочерепица. Ее давно любят домовладельцы, и не зря: у нее множество плюсов. Но есть и минусы. Об этом — в новом разборе рубрики «Дом в фокусе».

Из чего собран «бутерброд» металлочерепицы

Этот материал представляет собой металлический лист (стальной или алюминиевый), который покрыт несколькими слоями всяких полезных веществ. Чаще всего для производства используется лист стали. Он подвергается штамповке: так делается характерный изгиб, профиль, который с виду похож на черепицу натуральную. Сталь обязательно оцинковывают, чтобы защитить ее от встречи с окружающей средой и таким образом надолго сохранить жизнь без коррозии и разрушений.

Поверх цинка часто наносят антикоррозионный фосфатный слой — это усилит сопротивляемость ржавчине. Дальше идет грунтовка. Ее назначение — упростить процесс декорирования, повысить сцепление металла с полимерно-декоративным покрытием. Оцинковывают не только верхнюю сторону листа металлочерепицы, но и внутреннюю. А еще ее покрывают защитным прозрачным лаком.

Прочность металлочерепицы определяется тем, какая толщина у стального листа. А вот износостойкость, сохранение красоты и устойчивость к коррозии и выгоранию — все это лежит «на плечах» полимерного покрытия.

Можно обойтись без антикоррозионного покрытия, если металлочерепица сделана из алюминиевого листа. Правда, без полимерного покрытия не обходится и такая разновидность. За алюминиевую черепицу говорит ее легкость (а значит, и ниже нагрузка на фундамент, и проще монтаж), против — дороговизна по сравнению со стальной и небольшое количество вариантов расцветки и профиля.

Фото lenremont.ru

Чем хороша металлочерепица?

Несомненно, сегодня этот кровельный материал можно назвать фаворитом строительного рынка. И вот почему.

Металлочерепица быстро и легко монтируется . Все дело в том, что у листа большая площадь, а это значительно уменьшает количество операций, которые нужно произвести. И еще одно: чем больше площадь элемента, тем меньше стыков будет на крыше, а значит, тем кровля будет прочнее и надежнее. У этого материала совсем небольшая масса : один квадратный метр весит от 4 до 7 кг, а в случае алюминия верхний предел еще ниже. А значит, нагрузка на фундамент будет ниже, чем, например, в случае шифера или керамической черепицы. Стропильная система тоже скажет вам спасибо и вздохнет с облегчением. Металлочерепица, сделанная по всем правилам (хорошо обработанная и правильно покрытая всеми положенными составами), — долговечный материал . Гарантия большинства производителей составляет 10—15 лет, но специалисты рынка сообщают, что, если смонтировать металлочерепицу правильно и не подвергать экстраординарным нагрузкам при эксплуатации, прослужит она полвека. Дело в том, что она устойчива к дождю и солнцу, к морозу и льду. Все это — благодаря полимерному покрытию. Металлочерепица не горит, ее не грызут мыши, она не выделяет в воздух вредных веществ. У этого материала широкая цветовая гамма и несколько разных видов профиля: можно выбрать желаемый вариант дизайна. Крупные производители всегда предлагают минимум четыре вида профиля и около полутора десятков цветов. И, конечно, бюджетность . Этот материал могут себе позволить практически все.

Фото mega27.ru

А чем она плоха?

Не бывает идеальных строительных материалов. Есть свои недостатки и у металлочерепицы.

Во-первых, просто послушайте, как дождь стучит по металлу. Послушали? Привыкайте. Металлочерепицу ругают за то, что у нее повышенный уровень шума во время дождя. Но этот недостаток можно нивелировать обустройством хорошей звукоизоляции в кровельной системе и при строительстве потолков.

Во-вторых, если вы замахнулись на сложную форму кровли, будьте готовы к тому, что придется потерять много металлочерепицы на остатках: большие листы оборачиваются большими потерями.

В-третьих, ее нужно тщательно выбирать. Поскольку стальной лист требуется в очень качественной обработке и в правильном нанесении качественного полимерного покрытия, то огрехи в технологии производства приведут к снижению срока эксплуатации кровли. Так что не надо вестись на слишком низкую цену — рискуете нарваться на гаражное производство. Лучше заплатить официальному производителю. Тем более металлочерепица не относится к самым дорогим кровельным материалам.

В-четвертых, у металлочерепицы есть некоторые ограничения по конструкции крыши. Угол наклона ската должен быть минимум 14 градусов. Иначе рельефные выступы материала будут мешать сходу снега с крыши, а в наших климатических условиях это очень важно.

