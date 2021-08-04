Как выбрать металлочерепицу
00:00, 04.08.2021 Сюжет: Дом в фокусе
6 критериев выбора кровельного материала
В прошлой статье мы поговорили о достоинствах и недостатках металлочерепицы в качестве кровельного материала. Сегодня разберем, на какие критерии обращать внимание, выбирая ее, ведь строительный рынок предлагает большое разнообразие форм и типоразмеров.
Критерий №1: толщина металлического листаЛист стали, из которого сделана металлочерепица, может быть разной толщины. Промышленность выпускает этот материал толщиной от 0,4 до 0,7 мм. Чем толще лист, тем дороже стоит металлочерепица. Специалисты рынка рекомендуют присматриваться к толщине не менее 0,5 мм (об этой толщине стального проката говорит и ГОСТ на металлическую черепицу). Варианты с самым тонким листом непрочные: в таком металле остаются вмятины, металл тонкий и легко прогибается, поднимать его на крышу надо аккуратно, потому что он легко гнется.
Многие гаражные производства используют самый тонкий металл, до которого могут дотянуться, да еще и покрывают некачественным полимерным покрытием. Поэтому, выбирая толщину листа металлочерепицы, лучше заплатить за материал, который прослужит не 10, а 20 лет, и даже больше.
Критерий №2: качество сталиЕсть три генеральных различия между стальным сырьем. Обычно крупные заводы работают с тремя регионами происхождения: с российской сталью, европейской и азиатской. Как водится, самая дорогая — европейская, российская — это среднеценовой сегмент, а самая дешевая (и, как говорят многие эксперты рынка, самая сомнительная по качеству) — азиатская. Бывает так, что на гаражных производствах, не мудрствуя лукаво, наносят декоративное покрытие прямо на голую сталь, даже без защитного слоя. Прослужит такая металлочерепица, понятное дело, недолго.
Поэтому обязательно при покупке надо требовать маркировку, сопроводительные документы, и не доверять сомнительным продавцам. Особенно сегодня, когда металл подорожал, не нужно вестись на самые дешевые предложения: вполне возможно, с этой сталью что-то не так.
Критерий №3: слой оцинковкиОцинковка — это самый популярный, самый традиционный способ защитить сталь от коррозии. Лист стали погружается в расплав цирка, в результате происходит реакция, прочно сплавляющая два металла. Цинк, таким образом, становится со сталью единым целым, а не наносится на нее подобно краске. Цинковое покрытие может быть двух классов — первого (275 г/квадратный метр и больше) и второго (140 — 275 г/квадратный метр). Соответственно, первый класс — это более долговечная металлочерепица, потому что чем толще слой цинка, тем лучше сталь защищена от коррозии и других популярных проблем.
Оцинковка стали контролируется ГОСТом №14918-80. В нем говорится, что в оцинкованных металлических листах цинка должно быть не меньше 142,5 грамма на квадратный метр (получается слой толщиной от 10 мкм). Если меньше — металлочерепицу из такой стали покупать не надо.
Критерий №4: форма волны и цветГеометрия поверхности и разнообразие цветов металлочерепицы сегодня очень велики. При этом надо понимать: геометрия волны и ее высота определяют еще и жесткость листа. Поэтому чем выше рельеф поверхности, тем менее гибкая метеллочерепица. Изгиб получают путем холодного формования на прокатных станах. Чем выше волна, тем уже будет готовое полотно, потому что листовая заготовка, как правило, имеет одинаковую ширину (1250 мм). И это тоже надо учитывать при выборе: если вам нужно меньше стыков, то лучше выбирать невысокую волну.
Если высота волны до 50 мм, то это считается малой волной, если больше — высокой. Металлочерепица с малой высотой волны выпускается практически на всех заводах стальной кровли, и на складах она есть всегда. Металлочерепица с большой высотой волны дороже, потому что выглядит более рельефно и эффектно. Бывает и асимметричная, и асимметрично скошенная волна.
Что выбрать — смотрите сами, в зависимости от вашего кошелька и эстетических предпочтений.
Критерий №5: тип защитного покрытияОт защитного полимерного покрытия металлочерепицы зависит долговечность материала, а значит, и его цена. Самое дорогое покрытие — пластизол. Он сделан на основе ПВХ, у него слегка шероховатая поверхность. Толщина этого покрытия самая серьезная — 200 микрон, оно очень стойкое и к атмосферным воздействиям, и к случайным механическим повреждениям. А вот на цветостойкость пластизола влияет ультрафиолетовое излучение. Поэтому лучше выбирать светлые цвета, если вы остановились на этом покрытии. Палящие солнечные лучи пластизолу на пользу тоже не идут — он может под ними лопнуть.
Следом в ценовой линейке идет полимерное покрытие на основе полиуретана с добавлением полиамида. Толщина такого покрытия 50 микрон, у него тоже высокая стойкость к воздействиям окружающей среды. Он устойчив к температурным перепадам, свойственным для нашей климатической полосы, не выгорает под солнцем.
Следом в ценовой линейке — полиэстер (чуть дороже матовый, модифицированный тефлоном, а самый бюджетный — глянцевый). В основе глянцевого покрытия — полиэфирная краска толщиной до 25 микрон. Выцветает она почти, ее легко поцарапать, зато при изгибах металлического листа такое покрытие не нарушается. Все срезы на листах с полиэстеровым покрытиях рекомендуют сразу же обрабатывать краской по металлу.
Бывает еще покрытия с каменным гранулятом: он делает поверхность шероховатой. Гранулы придают цвет и защищают металл от механических повреждений.
Словом покрытий множество, каждый год на рынок выходят новые комбинации полимерных материалов. В каждом случае нужно изучать техническую документацию. Совет: обязательно посмотрите на «живой образец» черепицы, а не выбирайте ее по каталогу: цвет покрытия и его фактуру надо увидеть вживую.
Критерий №6: производствоВыбирая металлочерепицу, нужно отталкиваться от производителя. Желательно, чтобы это не было гаражное производство: завод должен быть крупным и уважаемым.
На нем должен использоваться качественный материал: толщина стали — не менее 0,5 мм, содержание цинка — не ниже 225 г/квадратный метр. На производстве должно быть современное оборудование. Важно, чтобы на заводе была собственная лаборатория контроля качества. А еще продукция должна соответствовать ГОСТам и иметь об этом соответствующие документальные подтверждения.
Людмила ГубаеваНедвижимость Татарстан
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