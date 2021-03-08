Как проконтролировать монтаж пароизоляции и гидроветроизоляции
7 советов по монтажу мембранных пленок для защиты от пара, влаги и пыли
В предыдущей статье мы разговаривали о том, зачем нужна и какая бывает пароизоляция. Как и в истории с любым строительным материалом, половина успеха пароизоляции состоит в правильном монтаже. Поэтому важно знать, как это делать. Ведь даже если вы не крепите пароизоляционную пленку своими силами, будет не лишним проконтролировать работу вашей строительной бригады. Перед вами — 7 базовых принципов, которые нельзя нарушать.
Строительные пленки (или мембраны), которые обеспечивают гидроветрозащиту и пароизоляцию, — обязательный элемент строительства. Они сопровождают теплоизоляционные материалы во всех конструкциях дома — и в стенах, и в кровле, и порой в фундаменте. Но если их неправильно смонтировать — на поверхностях будет выпадать конденсат, теплоизоляция намокнет и перестанет выполнять свою функцию, стены и кровля могут протекать, а деревянные конструкции (например, стропила) благополучно сгниют от переувлажнения.
Страшно? Тогда этот материал — для вас. Перед вами 7 базовых советов по монтажу гидроизоляционной пленки (и немного — гидроветрозащиты).
- Всегда укладывайте пароизоляцию изнутри, со стороны теплого помещения. Это нужно, чтобы пар, неизбежно образующийся в комнатах, не проникал в утеплительные конструкции. А вот гидроветрозащитные пленки всегда монтируются с холодной стороны — они защищают утеплитель от дождя, снега и прочей атмосферной влаги.
Пароизоляционная пленка всегда укладывается вплотную к утеплителю.
Фото eco-kotly.ru
- Не забудьте про вентиляционный зазор в кровельном и стеновом пироге. Раньше пленки использовались абсолютно водонепроницаемые, не пропускавшие ни воду снаружи, ни пар изнутри. И при использовании таких пленок в теплоизоляционном «бутерброде» делали целых три вентзазора: между пароизоляцией и чистовой отделкой, между утеплителем и гидроветрозащитой, между гидроветрозащитой и кровлей. Но теперь появились диффузионные мембраны: они пропускают пар, но не пропускают воду. И конструкцию упростили.
Итак, если вы используете полупроницаемые диффузионные мембраны, то нужен будет только один вентзазор — между гидроизоляционной пленкой и кровлей (или стеной). Через этот зазор выветривается лишняя влага.
- Не перепутайте мембраны. У них разные задачи. Пароизоляция защищает утеплитель и каркас от пара. А гидроизоляция должна его беспрепятственно выпустить, чтобы выветрило конденсат.
Поэтому если изнутри на утеплитель уложить не пароизоляцию, а гидроизоляцию — она будет пропускать много пара внутрь утеплителя. Правда, если такую же мембрану положить и снаружи, то пар выйдет сквозь нее и постепенно выветрится через вентзазор. Но все равно это считается ошибкой, и внутреннюю мембрану нужно будет все равно заменить на пароизоляционную.
А вот если изнутри уложить гидрозащиту, а снаружи — пароизоляцию, тогда пар будет пропитывать утеплитель, не уходя из него, и выпадать конденсатом на пленке. Мокрым будет все: и утеплитель, и стропила, и лаги, и чистовая отделка.
Фото oboiman.ru
- Использовать паронепроницаемую мембрану с обеих сторон — тоже нельзя. Потому что некоторое количество пара все равно будет попадать внутрь утеплителя, а выветриться из него он не сможет. Результат — все такой же плачевный: плесень, влага, разводы влаги и прочая «красота».
Кстати, если речь идет об утеплении межэтажных перекрытий, где с обеих сторон «пирога» будут теплые помещения, пароизоляционная пленка тоже должна устанавливаться только с одной стороны от утеплителя — действовать надо точно так же, как и в мансардном пироге.
- Не перепутайте сторону, которой укладывается пароизоляционная мембрана. В инструкции по ее эксплуатации обязательно указано: шершавой стороной к помещению, гладкой — к утеплителю. Если мембрана фольгированная (для бань и саун) — ее кладут фольгой внутрь.
Это очень важный момент: если уложить пароизоляционную мембрану неправильной стороной, в ней будет не больше практического смысла, чем в обычном полиэтилене. Полупроницаемость работать не будет.
Фото provagonky.ru
- Кстати, об обычном полиэтилене. Конечно, если в планах сэкономить максимальное количество средств, то можно не покупать брендированные мембраны. И пароизоляцию, и гидроветрозащиту можно обустроить, используя обыкновенные полиэтиленовые пленки. Ну, не совсем обыкновенные. Для этого используют первичный полиэтилен высокой плотности, желательно армированный. Поскольку такая пленка пропускать не будет вообще ничего, то нужно будет делать несколько вентзазоров — и над утеплителем, и перед финишным покрытием.
- Пароизоляция не будет работать, если стыки между полотнами пленки не герметичны. Куски пленки нужно обязательно уложить внахлест, все стыки и примыкания тщательно проклеить специальным скотчем. Строители используют строительный степлер, чтобы прикреплять изоляционные пленки к опорам — и эти места дополнительно проклеиваются.
Шершавую сторону пароизоляционных мембран сложно зафиксировать скотчем, но это необходимо. Поэтому, склеивая куски, нужно сильно прижать их друг к другу. А если работы идут при минусовых температурах, то адгезия клея резко падает (даже если использовать дорогие скотчи). Поэтому строители советуют держать клейкую ленту в теплом месте и подносить ее к месту работ только в самый ответственный момент.
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