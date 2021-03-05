Зачем нужна пароизоляция и какая она бывает

Почему нельзя утеплять стены и кровлю без пароизоляции

При утеплении кровли, стен, фундамента — любых конструкций дома — одним утеплителем обойтись нельзя. Теплоизоляционную конструкцию не зря сравнивают с пирогом: она и впрямь многослойная, и каждый слой несет свою службу. Очень важная часть этого “пирога” — пароизоляция. Разбираемся, какая она бывает и в чем ее сакральный смысл.

Зачем в теплоизоляционном “пироге” пароизоляция



Нет разницы, что и чем вы утепляете: в любом таком процессе необходимо обустройство пароизоляции. И дело не в том, что производителям пароизоляционных пленок нужно что-то кушать, а в обыкновенных законах физики. Водяной пар всегда вытесняется из нагретых зон в холодные, и если на границе этих зон есть какая-либо преграда, то именно на ней пар перейдет в жидкое состояние — произойдет конденсация.

Вот что это означает применительно к утеплению домовых конструкций: каким бы теплым и сухим ни был ваш дом, в его воздухе всегда есть пар. Воздух движется между помещениями дома, между внешней и внутренней средой всегда происходит воздухообмен. Но, стремясь покинуть теплую домашнюю зону из-за разности давлений и выйти на улицу, водяной пар натыкается на непреодолимую преграду — на строительные конструкции, которые мы обязательно утепляем. Там он и выпадает в виде конденсата — чаще всего или внутри утеплителя, или на его поверхности. И чтобы этого не случилось, утеплитель обязательно подстилается пароизоляционным слоем — именно на этом слое и должны оседать капли конденсированной воды. То есть, пароизоляция защищает и теплоизоляционный слой, и сами строительные конструкции (например, деревянные стены) от гниения, плесени, набухания, изменения структуры и других “прелестей” влагонакопления.

Ведь несмотря на то, что без воды нет жизни, при ее излишке жизнь тоже не сахар. Если намокает утеплитель — он теряет свои свойства. Если намокают деревянные балки перекрытия или стропила кровли — они в лучшем случае плесневеют, в худшем — сгнивают и разрушаются. Еще одно “слабое место” — стены каркасного дома, ведь не весь пар уходит наверх. Воздух проходит и через стены, а вместе с ним — и водяной пар.

Теплоизоляционную конструкцию не зря сравнивают с пирогом: она и впрямь многослойная, и каждый слой несет свою службу. Фото wexy.ru

Понятно, что абсолютно преградить прохождение пара нельзя, да это и не требуется, ведь нам нужно, чтобы дом “дышал” — для этого есть вентиляция. Она обеспечивает правильное “хождение” воздуха вместе со всем, что в нем содержится, между домом и улицей. Но если дом утеплен и вентилирован по всем правилам — без пароизоляции все будет очень плохо.

Вот примерный список конструкций, в которых не обойтись без пароизоляции:

каркасные стены, деревянные стены;

вентилируемые фасады;

утепленные кровли;

нерегулярно отапливаемые помещения, дачи;

«теплые» мансарды;

многослойные межэтажные перекрытия, потолки;

полы в деревянных зданиях;

помещения с высокой влажностью и температурой (бани, сауны).

Типы пароизоляционной пленки

Строительный рынок предлагает несколько разных материалов для пароизоляции. Большинство из них представляют собой тонкие пленки с разными свойствами. Самый простой вариант — полиэтиленовые плёнки. Они обязательно армируются тканью или арматурной сеткой, чтобы обеспечить должную прочность.

Полиэтиленовые пароизоляционные пленки могут быть двух типов — перфорированные (“дышащие”, с микроотверстиями, и тогда нужен вентзазор в утеплительном пироге) и неперфорированные (только пароизоляция). Иногда полиэтиленовые пленки ламинируются металлической фольгой: пароизоляция при этом получается суперэффективная, и тепло отражается внутрь помещения. Нормальный микроклимат такая пленка не обеспечит, зато для бани или сауны будет идеальным вариантом.

Строительный рынок предлагает несколько разных материалов для пароизоляции. Большинство из них представляют собой тонкие пленки с разными свойствами. Фото remontkrovly.ru

Полипропиленовые пленки — очень прочные и хорошо выдерживают воздействие ультрафиолета. А еще на них есть антиконденсатный слой, который впитывает и удерживает влагу. Так что при их использовании исключены капли и натеки.

Вообще, есть две основных категории материалов, которые можно применять для пароизоляции.

Непроницаемые пленки. Это и плотный полиэтилен, и специализированные пленки от разных брендов (о них поговорим ниже). Они не пропускают пар ни при каких обстоятельствах, их можно укладывать любой стороной.

Адаптивные пленки (с переменной паропроницаемостью) — они способны проводить пар, когда влажность воздуха повышается. Через адаптивную пленку пар выходит равномерно и “садится” на поверхность утеплителя или диффузионной мембраны. Их применяют сегодня, утепляя мансардные крыши или перекрытия, хорошо они работают и с внешней стороны стен. Правда, такие пленки рассчитаны только на помещения с нормальным микроклиматом. В бане и сауне они не применяются.

Пленки и буквы

Пленки некоторых производителей маркируются буквами, и чтобы в них разобраться, достаточно разобраться в нижеприведенной памятке.

Тип пленки, маркируемый литерой B: двухслойная мембрана, которая защищает утеплитель и строительные конструкции от пара изнутри здания. И еще ее назначение — защищать пространство внутри дома от проникновения микрочастиц утеплителя. Применяется такая пленка в утепленных кровлях, внутренних и наружных стенах, межэтажных и цокольных перекрытиях. Укладывается она с внутренней стороны утеплителя. При ее монтаже обязательно нужно оставлять вентиляционный зазор, а при укладке — правильно ориентировать. Такая пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — внутрь помещения.

Фото krovportal.ru

Пленка, обозначаемая буквой C: гидропароизоляция. Двухслойная мембрана. Ее используют в качестве паробарьера для защиты утеплителя от паров изнутри помещения. Гидроизоляционные свойства такой пленки используются в обустройстве неутепленной кровли, в цементных стяжках, при заливке полов в подвале, цоколе или влажном помещении. При укладке паркета или ламината такая пленка тоже использоваться для пароизоляции. Укладывают ее гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — навстречу испарению. А если ею гидроизолируется пол, то пленку кладут шершавой стороной под цементную стяжку.

Пленка под литерой D: универсальная гидроизоляция. Это парогидроизоляция повышенной плотности, которую используют для защиты чердачных помещений от подкровельного конденсата. А еще такая пленка хороша на стройке: именно ею затягивают недострой, чтоб его не намочил дождь. Область применения универсальной гидроизоляции — неутепленные наклонные и плоские кровли, цокольные и чердачные перекрытия, полы с бетонным основанием.

Пленки FS и FX — отражающая пароизоляция. Такая пленка представляет собой вспененный полиэтилен с металлизированной полипропиленовой пленкой. Она отражает тепло и направляет его внутрь помещения. Таким образом можно хорошо сэкономить на отоплении и одновременно надежно изолировать уязвимые конструкции от водяного пара. Эти пленки укладываются металлизированной стороной к тепловому потоку, а применяются в утепленных кровлях, стенах, цокольных и чердачных перекрытиях, кладутся под ламинат и паркет. Именно их применяют в системе “теплый пол” в качестве отражающего экрана.

Пленки FB и FD — это тоже отражающая пароизоляция, но для бань и саун. Крафт-бумага с металлизированной пленкой для помещений с высокой температурой и влажностью. Удерживают пар внутри помещения и одновременно защищают стены от сырости. Они тоже укладываются металлической стороной к тепловому потоку (то есть, в нашем случае внутрь помещения).

