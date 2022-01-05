Денис Бояринцев: «Слуцкий должен вернуть команду туда же, куда и поднял ее прошлой весной»

Экс-игрок казанского «Рубина» Денис Бояринцев — об итогах первой части российского футбольного чемпионата и прогнозах на вторую

Российская премьер-лига ушла на каникулы до февраля, но обсуждение итогов первой части сезона не заканчивается. Взлет «Динамо» и борьба за чемпионство, проблемы «Спартака» и «Рубина» и их бултыхание в середине таблицы, неожиданно низкое положение «Ростова» после ухода Карпина в сборную... Обсудить и правда есть что. Поэтому своими мыслями об этих и других насущных проблемах российского первенства эксклюзивно для спортивной редакции «Реального времени» поделился экс-футболист казанского «Рубина», московского «Спартака» и сборной России, а ныне — главный тренер футбольного клуба «Родина», лидирующего в таблице ФНЛ-2, Денис Бояринцев.

«Зенит» предпочтительнее, но хочется верить в «Динамо»

— Вокруг перспектив чемпионства пока еще, можно сказать, сохраняется интрига. Сможет ли «Динамо» выдержать борьбу с «Зенитом»?

— Состав этой команды — единственное, что пока смущает. Пока нет новостей, будут динамовцы укрепляться или нет перед весенней частью. Понятно, что у «Зенита» в этом плане хорошее преимущество, потому что у него хорошая обойма. Поэтому так безболезненно у них и проходят потери игроков основного состава — их всегда есть кем заменить. Мне кажется, все-таки «Динамо» неплохо было бы пополнить обойму — так, на всякий случай, чтобы это игроки были хорошего качества на случай, если, не дай Бог, кто-то вылетит по травме или по карточкам.

— Что касается «Зенита», то ходят слухи про Азмуна — то он якобы уходит летом бесплатно, то зимой, чтобы клуб мог хоть какие-то деньги получить. Если Азмун уйдет зимой в «Лион» — это очень сильно ударит по петербуржцам?

— В определенных сочетаниях Азмун очень хорошо смотрится, и он один из лидеров атак команды. Я бы даже сказал, что в последнее время он безупречный лидер атак «Зенита». Очень хорошо ставит последнюю точку, исполнительское мастерство хорошее. Там же кого-то «Зенит» уже прикупил? Если я не ошибаюсь, какого-то бразильца?

— Пока нет. Говорят про Сергеева — что, мол, он уже приехал на медосмотр.

— Я не думаю, что на данный момент Сергеев сможет заменить Азмуна. Хотя он тоже в неплохой форме и забивает, особенно на уровне ФНЛ. Да и сейчас в Премьер-лиге проявил себя. Но не думаю, что он сейчас равноценная замена Азмуну. Да и в целом, мне кажется, Зениту не так важно получение каких-то компенсаций за игрока. Клуб достаточно обеспеченный, здесь все-таки больше играют личные моменты.

Фото fc-zenit.ru

Я думаю, Азмун хочет уйти в более сильный европейский чемпионат, и вариант у него пока только один — с «Лионом». Здесь мы видим внутренние амбиции игрока, который хочет расти и который уже перерос чемпионат России. Если он уйдет, то атака команды на какой-то период времени, конечно, обеднеет. Но у «Зенита», опять же говорю, очень большие возможности, и в атакующей линии в весенней части есть кому Азмуна заменить.

И тут «Динамо» «Зениту» уступает в плане целостности обоймы. Да и в принципе будет сложно, конечно, с «Зенитом» бороться за чемпионство. Но очень хочется верить, что «Динамо» — действительно тот клуб, который даст нам интригу до конца чемпионата. Потому что мне кажется, лидирующая двойка уже сформирована, и кому-то еще будет сложно добраться до них.

— Вот как раз по поводу двойки. На третьем месте сейчас «Сочи», причем не с таким уж и колоссальным отрывом от второго места. Сумеют они удержаться, не посыплются ли весной?

— Мне кажется, что будем видеть большую борьбу «Зенита» и «Динамо» за чемпионство, и еще более ожесточенную борьбу за третье место. Многие клубы захотят в нее включиться. Те же ЦСКА, тут же может быть «Локомотив» или «Краснодар». Слишком много очков потеряно, но борьба будет очень приличная. Сложно сейчас однозначно ставить на какой-то из этих клубов.

А если говорить конкретно про «Сочи» — да, симпатичная команда, но все-таки в турнирной борьбе на первый план выйдет не только футбольная составляющая, но прежде всего психология. В этом плане у «Сочи» есть достаточно игроков, имеющих опыт подобной борьбы. Хотя предположу, что «Краснодар» в чем-то выглядит предпочтительней.

Фото pfcsochi.ru

— Ходят слухи, что сейчас вместо Березуцкого в ЦСКА может прийти Марко Николич. Как вы считаете, имеет смысл перед весенней частью менять тренера, который вроде как уже начал давать результат?

— Николич проявил себя неплохо в «Локомотиве». У Алексея, наверное, еще не так много тренерского опыта. Может быть, руководство «армейцев» хочет довериться более опытному тренеру. Хотя вы правильно сказали, что у него уже некоторые моменты начинают неплохо получаться, что-то вырисовывается. Время покажет. Я думаю, что Николич достаточно опытен для такой борьбы. Но с другой стороны, почему не доверять своему, даже более молодому специалисту? Надо же расти, нужно и нам тоже уметь бороться за высокие результаты. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, так и останется слухами.

«Винить Виторию не стоит. Ему не хватило трансферной кампании под свое видение»

— «Спартак» и «Рубин» — команды, которые мы привыкли видеть в борьбе за высокие места. Начать хотелось бы со «Спартака» — старт получился плохой, даже несмотря на Лигу Европы и увольнение Руя Витории. Насколько сильна вина тренера и есть ли она вообще?

— Вокруг «Спартака» ходит много всяких слухов и сплетен, и какая-то информация может быть и правдивой. Но одно могу сказать точно — нельзя винить тренера. Давайте начнем с того, что пришел Витория, и фактически ему не удалось пригласить ни одного из тех футболистов, которых он хотел. Я согласен, что тренер должен работать с любым материалом и давать результат, но мне кажется, что в данной ситуации он стал заложником посторонних моментов. Не смог пригласить игроков под свой футбол. Ведь все видели, что «Спартак» вообще играл в пять защитников множество матчей, и до атакующего футбола было далеко.

Мы видим только верхушку айсберга, тренер — это человек, и он зависит от многих вещей. А потом сразу началась критика, он начал было перестраиваться сам и перестраивать команду. Но на это ведь тоже нужно определенное время. Конечно, начало чемпионата пошло совсем кувырком, но в целом я скажу, что видел много матчей вживую и считаю, что он пытался найти какие-то сочетания, пытался наладить игру команды, и что-то у него получалось, а что-то нет.

Но «Спартак» — клуб, который всегда как под микроскопом, его обсуждают, смотрят, и многие игроки получали критику, но я видел эмоции от тренера. Думаю, он очень хотел, чтобы у него все в «Спартаке» получилось. Не считаю его, честно говоря, таким уж сильным специалистом, но определенный уровень своей работы он показал. Просто ввиду каких-то обстоятельств у него не получилось сделать то, что он хотел. Внутри чемпионата эмоций было не так много, как в европейских играх, и именно этих эмоций «Спартаку» в чемпионате не хватило. Но я не стал бы все на Виторию сваливать.

Фото spartak.com

— Это недостаток времени или недостаток доверия?

— Просто он надеялся, что даст результаты — и потом ему дадут еще кого-то пригласить в команду. Но не вышло. Не хватило ему именно трансферной кампании под свое видение.

— Продолжим тему тренеров. Приход Ваноли, ученика Антонио Конте, означает откат к истокам Тедеско?

— Я бы не стал говорить, что идет какой-то откат. Мы видим приглашение очередного иностранного специалиста, а иностранцы сталкиваются здесь с такими сложностями — у них какое-то неимоверное количество помощников, а результата как такового нет, поэтому мне вообще сложно это обсуждать. Очень непонятная личность. Плюс, насколько мне известно, он еще вообще нигде не работал главным. «Спартак» приглашает специалиста, который нигде не работал как главный тренер, не боролся ни за какие трофеи! Сложно, честно говоря, эту фигуру обсуждать. А по поводу того, что он ученик Конте — ну, может, человек придет со своим видением футбола? Не знаю. Личность пока непонятная. И снова «Спартак» ставит высокие задачи, но опять приглашает иностранца с небольшим опытом работы...

«Рубин» напоминает американские горки

— Не обойдемся без «Рубина». Он тоже низко в таблице, о его проблемах в обороне много говорят. Как вам кажется, в это трансферное окно нужны ли новички именно в линии защиты?

— Во-первых, Самошников — это игрок не оборонительный. Он прекрасный крайний атакующий полузащитник. А Зуева я еще по «Спартаку» помню — он никогда в обороне не играл, а всегда был ближе к атаке. Поэтому мы видим просто вынужденные меры, и говорят они о том, что да, действительно, очень много ошибок совершает Зотов. То есть основные проблемы в стане «Рубина», конечно, игра в обороне. Да, там неплохие центральные защитники, вратарская позиция стабильная на весеннюю часть. Но «Рубину» нужны крайние защитники, которые будут четко соответствовать своему амплуа.

Я сам всегда играл атакующего полузащитника, и когда меня ставили в оборону, когда ты, к сожалению, не обладаешь необходимыми навыками, это странно. Поэтому многие проблемы «Рубина» связаны именно с тем, что надо искать игроков. Причем казанцам надо искать футболистов с российским паспортом на эти позиции, а это не так просто, ведь сильные уже разобраны. Возможно, надо искать внутренние ресурсы (но понятно, что у нас, конечно, проблемы с этим). У нас и в сборной-то нет двух равноценных крайних защитников хорошего уровня. Поэтому основная проблема «Рубина» — это, конечно, оборона.

Фото rubin-kazan.ru

А в целом команда сейчас на американских горках катается. То неплохой футбол (и действительно, многие игры оставляли приятные впечатления), то очень блеклый. У меня есть мнение, что многие легионеры не дорабатывают. С этим не раз сталкивались — когда есть хорошие ребята высокого уровня, но их расслабляют условия российской действительности. Они понимают, что здесь можно спокойно в полноги играть, и они расслабляются. Я много таких видел моментов, и в том числе в «Рубине», когда сам играл.

— В прошлом сезоне «Рубин» вскочил на высокую позицию именно за счет весенней части, когда они и «Зенит» выиграли, и «Спартак» обыграли. Этой весной возможно повторение подобного или у Слуцкого не выйдет два года подряд сделать рывок?

— Потому что «Зенит» — хороший раздражитель. Я помню матч с «Зенитом», когда «Рубин» был настолько собран и интересен в игровом плане, в самоотдаче! И на фоне сильных соперников «Рубин» смотрелся достаточно прилично. А что касается нижней части таблицы, то Слуцкий достаточно опытный специалист. Думаю, что наверняка он определенные выводы из осенней части делает и, конечно, лучше нас знает, какие проблемы у команды и где надо усилиться. Поэтому я уверен, что Слуцкий должен вернуть команду хотя бы туда же, куда и поднял ее весной.

— Как оцените приход Ломовицкого в команду?

— Я читал про Ломовицкого. Почему бы и нет? Он придет и будет доказывать: это тоже не самый худший вариант, точнее, даже очень неплохой. Такие ребята будут бороться! Можно взять еще парочку российских футболистов такого плана, которые в других командах по каким-то причинам не попадают в основной состав, но могут себя проявить. Так что для «Рубина» это неплохой вариант.

Зона вылета. Выберется ли «Ростов» и что будет с Агаларовым

— Хотелось бы поговорить про зону вылета и стыковых матчей. «Ростов» пока — главное разочарование. Как думаете, команда выберется из непростой ситуации или так и останется внизу таблицы по итогам сезона?

— Непростая ситуация сейчас. Но Кафанов продолжает тренировать команду, плюс у «Ростова» есть группа игроков, которая уже в команде не один год, они ребята достаточно амбициозные. Думаю, ростовчане весной уйдут из опасной зоны, потому что у них есть опыт Виталия Витальевича. Если они не бросят играть, то будут бороться.

— А как вы думаете, Кафанов с Карпиным как-то советуются? Валерий Георгиевич консультирует? Как-никак не чужая ему команда.

— Ну они и в сборной работают вместе, так что, думаю, советуется. Они наверняка контактируют, и может быть, даже там есть рабочая беседа. Не думаю, что любой уважающий себя тренер никогда не будет советовать другому тренеру. Здесь, думаю, все обоюдно, наверняка есть обратная связь. Витальевич достаточно опытный специалист и сам справится.

Фото fc-rostov.ru

— Очень интересный персонаж — Агаларов. Лучший бомбардир первой части чемпионата играет в «Уфе», находящейся на предпоследнем месте. Если он уйдет из команды, она вылетит из РПЛ?

— Ну бывает, летит, но он и пенальти забивает, если не ошибаюсь. Конечно, на данном этапе для «Уфы» он оказался ключевым игроком в атаке, но если уйдет — не могу сказать, что все пропадет. Найдут еще нападающего, как он, на трансферном рынке. Бывает, осенью игрок выстреливает, а к весенней части его не видно.

Поэтому в то, что «Уфа» обязательно вылетит, я вряд ли поверю, потому что у них достаточно атакующих игроков и тоже хорошего уровня, которые могли бы его заменить. Команда достаточно неплохая, матч со «Спартаком» тому подтверждение — бьются ребята, не уступают. А с Агаларовым или без него — на данном этапе это лидер команды, конечно. Но и если он куда-то уйдет, клуб найдет замену.

— Ну и без прогноза, думаю, никак не обойтись. Все-таки кто же станет чемпионом, а кто вылетит по итогам сезона?

— Пока нет явных претендентов ни на чемпионство, ни на вылет. Конечно, с «Зенитом» будет сложно бороться, но мне очень хочется надеяться. «Динамо» симпатично сейчас по игре и по другим моментам. Мне, если честно, хотелось бы, чтобы гегемония «Зенита» немного покачнулась, чтобы новый чемпион появился. И «Динамо» вполне может им стать в этом сезоне. А что касается борьбы за выживание — тут и вовсе очень сложно прогнозировать. Не стал бы никого хоронить раньше времени. Поэтому будет как будет, впереди жаркая борьба за выживание. Все может решиться в последнем туре. А там уже футбольный мяч всех рассудит.