«Как мы повезем отходы из отдаленных районов?» — в Башкирии спорят о пользе МСЗ

Будет ли в регионе мусоросжигательный завод за 21 млрд рублей? Экологи считают проект нерабочим и предлагают другие варианты

Минпромторг России предложил построить в регионах девять заводов по сжиганию твердых коммунальных отходов. В списке Башкортостан, Ленинградская, Иркутская, Омская, Воронежская, Московская области и Краснодарский край. Стоимость строительства мусоросжигательного завода в республике оценивается в 21,27 млрд рублей. С местом строительства предприятия еще не определились. Подробности — в материале «Реального времени».

Где построят башкирский МСЗ?

Проблема ликвидации разрастающихся мусорных полигонов в Башкортостане назревала давно. Один из способов решения — строительство мусоросжигательного завода. В настоящее время власти рассматривают две возможные площадки размещения МСЗ — в окрестностях Уфы, рядом с полигоном ТБО в Черкассах, или в Краснокамском районе республики.

Согласно проекту программы, на строительство девяти таких заводов в регионах России направят 342,5 млрд рублей. При этом из федерального бюджета потребуется 37,55 млрд рублей, остальное планируется привлечь из внебюджетных источников. На мусоросжигательный завод в Башкирии выделят 380 млн бюджетных и 20,9 млрд из внебюджетных источников.

Предполагается, что реализацией проекта займется та же компания, что строит мусоросжигательный завод в Татарстане, — «РТ-Инвест» — частное предприятие, созданное в 2012 году при участии госкорпорации «Ростех». О сроках реализации башкортостанского проекта пока не сообщается.

«Очень сомневаюсь, что этот проект будет реализован»

Вместе с тем ряд специалистов сомневаются в том, что МСЗ в регионе построят.

Председатель Союза экологов Республики Башкортостан Александр Веселов в разговоре с «Реальным временем» выразил мнение, что в предлагаемом варианте завод будет и невыгодным, и неэкологичным вариантом.

— Я, как специалист в этой сфере, очень сомневаюсь, что этот проект будет реализован. Много причин. Как вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко сказала, это очень дорогие, «платиновые» заводы она их назвала. А главное, конечно, это выбросы диоксинов и других опасных токсических веществ, которые будут выбрасываться в атмосферу, — сообщил Веселов.

Собеседник издания считает, что приводить в пример Европу в данном случае не совсем верно, ведь там за мусоросжиганием пристально следят контролирующие органы:

— Мы понимаем, что мусоросжигательный завод может стоять в центре европейского города. Но в условиях российской действительности федеральный экологический контроль за такими предприятиями почти отсутствует, достаточно формален или его вообще нет. Мы получим полную бесконтрольность по выбросам и, соответственно, скачок заболеваемости в том месте, где этот завод будет расположен.

«Народ не поддержит однозначно»

Найти удовлетворяющую всех локацию для подобного предприятия, по мнению председателя Союза экологов, тоже будет непросто. Ведь граждане понимают, что расположение такого объекта рядом с населенным пунктом может существенно ухудшить состояние окружающей среды, а значит, мусоросжигательный завод может разжечь огонь очередного народного недовольства.

— Если расположить его в миллионном городе, в Уфе, народ не поддержит. Это однозначно. Будут протесты, социальные волнения. Мы не раз это уже проходили. Тысячи людей уже собирались на экологические протесты. Если уж и размещать такие предприятия, то в отдалении от населенных пунктов, с очень мощной очисткой и очень мощным контролем, экологическим надзором, — подчеркнул Александр Веселов.



Помимо потенциального роста недовольства общественности, проблемы есть и в экономической составляющей проекта. Большие затруднения, в частности, может вызвать логистика.

— Нельзя один завод размещать на всю республику. Как мы повезем отходы из других, отдаленных районов? Нужно будет увеличивать кратно тарифы и плату от населения. Это нереально. Это не один завод должен быть, в каждом промузле нужно размещать небольшое такое предприятие. А нам предлагают на 500 тысяч тонн в год завод в Уфе разместить. И вот в Уфу из Зауралья за 300 километров как повезешь? Здесь экономика однозначно не сработает, — предполагает эксперт.

«Нам нужен всплеск раковых заболеваний?»

Эколог и экотренер Олеся Абубакирова убеждена, что в долгосрочной перспективе мусоросжигание — опасный путь. Гораздо эффективнее — развивать раздельный сбор отходов и переработку.

— Сжигание — это последний этап в цепочке жизненного цикла отхода. После сжигания он непригоден для переработки. Зачем сжигать то, что можно переработать? Адепты мусоросжигания говорят, что сжигать будут то, что не перерабатывается. Но это неверно, такая смесь просто не будет гореть. Поэтому будут жечь то, что горит: бумагу, пластик, резину. Это прекрасно можно переработать. Зачем жечь? Мусоросжигание — это дорого. По факту мусоросжигающий завод не производит ничего полезного, а только поглощает ресурсы. Да, тут можно возразить, что при сжигании можно получать электроэнергию. Но она получается самая дорогая из всех альтернатив — ТЭЦ, ГЭС и АЭС на порядок дешевле, — считает она.



Олеся Абубакирова обращает внимание, что сжигание мусора тоже оставляет отходы, которые нужно где-то утилизировать.

— Вредные выбросы и тонны золы. Диоксины — это сильнейшие канцерогены. Нам нужен всплеск раковых заболеваний? И еще зола. Да, отходов будет в 10 раз меньше, но золу тоже надо куда-то девать — привет, новые полигоны.

Власти рассматривают две возможные площадки размещения МСЗ — в окрестностях Уфы, рядом с полигоном ТБО в Черкассах, или в Краснокамском районе республики. Фото: ufaved.info

«Водозаборы наши под угрозой»



Вместе с тем рассматриваются и другие идеи, которые помогут избавить Уфу от разрастающихся свалок. По мнению председателя Союза экологов Александра Веселова, есть альтернативные рабочие проекты, которые нужно воплощать в Башкортостане.

— Уже прошли слушания по проекту реконструкции уфимской городской свалки, это непроектная свалка, но она может стать полигоном с рекультивацией свалочного тела. Этот проект поддерживается и региональным экологическим оператором, за счет «зеленых» облигаций они обещают с финансами помочь. Это будет оптимальный вариант, поскольку нам с Черкасской свалкой нужно срочно что-то делать. Этот проект более осуществимый, он более приземленный.



Александр Веселов отмечает, что ситуация на полигоне под Уфой непростая. Если не принимать меры, то велик риск попадания свалочных стоков в городской водозабор, что может привести к отравлению воды в столице.

— Там огромное количество фильтратов образуется. Водозаборы наши под угрозой. По краю свалки протекает Фирсов ручей, он впадает в реку Шугуровку, а Шугуровка впадает через несколько километров в реку Уфу, где и стоят городские водозаборы. Мы уже травились 30 лет назад «Уфахимпромом» по такой же схеме через Шугуровку. Миллионный город был отравлен, на весь мир прогремели с этой диоксиновой катастрофой. Можем повторить это, — предостерег эколог.