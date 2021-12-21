Происходящее в Арктике все больше влияет на жизнь людей во всем мире

Где и как скоро резкое таяние льдов в северной полярной области Земли изменит климат и экономику

Арктика теплеет в два раза быстрее, чем все остальные регионы планеты — к такому выводу пришли ученые. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) опубликовало доклад Arctic Report Card 2021. Как резкое таяние льдов в регионе изменит климат и жизнь по всему миру, где это почувствуют в первую очередь в своей статье для международного издания The Conversation пишут исследователи Мэтью Дракенмиллер и Твила Мун из Университета Колорадо в Боулдере, а также Рик Томан из Университета Аляски в Фэрбенксе. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

Быстрое потепление приводит к большинству изменений

Арктика долгое время позиционировалась как отдаленный уголок Земли, оторванный от повседневной жизни. Но поскольку планета быстро нагревается, то, что происходит в этом ледяном регионе, где температура повышается в два раза быстрее, чем на остальной части земного шара, все больше влияет на жизнь людей во всем мире.

14 декабря 2021 года группа из 111 ученых из 12 стран выпустила 16-ю ежегодную Арктическую отчетную карту, ежегодную обновленную информацию о состоянии арктической системы. Мы — арктические ученые и редакторы этой экспертной статьи. В этом отчете мы по-разному рассматриваем взаимосвязанные физические, экологические и человеческие факторы региона.

Как и при ежегодном осмотре у врача, в отчете оцениваются жизненно важные показатели Арктики, включая температуру приземного воздуха, температуру поверхности моря, морской лед, снежный покров, ледяной покров Гренландии, озеленение тундры и скорость фотосинтеза океанскими водорослями. В другие индикаторы здоровья входят и новые факторы, которые проливают свет на траекторию изменений в Арктике.

Как описывается в отчете, быстрое и выраженное потепление, вызванное деятельностью человека, продолжает приводить к большинству изменений и в конечном итоге прокладывает путь к нарушениям, которые повсеместно влияют на экосистемы и сообщества.

Продолжающаяся потеря льда

Морской лед Арктики — главный жизненно важный показатель и один из самых знаковых индикаторов глобального изменения климата — продолжает сокращаться при повышении температуры.

Включая данные за 2021 год, 15 самых низких летних толщин морского льда — точки, когда лед достигает минимальной величины за год — все произошли за последние 15 лет, что является рекордом с 1979 года, когда спутники начали регулярно контролировать область.

Морской лед также истончается с угрожающей скоростью, поскольку исчезает самый старый и толстый многолетний лед в Арктике. Эта потеря морского льда снижает способность Арктики охлаждать глобальный климат. Лед также может изменять погодные условия на более низких широтах до такой степени, что может повыситься вероятность в прошлом редких погодных явлений, таких как засухи, аномальная жара и экстремальные зимние бури.

Точно так же постоянное таяние ледяного покрова Гренландии и других наземных льдов вызывает повышение уровня моря во всем мире, усугубляя серьезность прибрежных наводнений и подверженность городской инфраструктуры их воздействию, нарушениям в системах питьевой и сточной воды и береговой эрозии у большего числа сообществ по всей планете.

Фото: NOAA Climate.gov/NSIDC

Более теплая и влажная Арктика

Этот переход от льда к воде и его последствия очевидны для всей арктической системы.

Восемь основных рек Арктики сбрасывают больше пресной воды в Северный Ледовитый океан, что отражает увеличение в масштабах Арктики воды, поступающей с суши в результате осадков, таяния вечной мерзлоты и таяния льда. Примечательно, что на вершине ледникового щита Гренландии, находящейся на высоте более 10 000 футов над уровнем моря, летом 2021 года впервые выпали дожди.

Эти события указывают на изменившуюся и более изменчивую Арктику сегодня. Они также подтверждают новые исследования по моделированию, которые показывают потенциал Арктики для перехода от системы с преобладанием снега к системе с преобладанием дождя летом и осенью к тому времени, когда глобальные температуры поднимутся всего на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом, мир уже нагрелся на 1,2 градуса Цельсия.

Такой переход к большему количеству дождя и меньшему количеству снега приведет к дальнейшему преобразованию ландшафтов, способствуя более быстрому отступлению ледников и потере вечной мерзлоты. Таяние вечной мерзлоты не только влияет на экосистемы, но и способствует потеплению климата, позволяя разлагаться ранее замороженным останкам растений и животных, выделяя в атмосферу дополнительные парниковые газы.

В докладе этого года подчеркивается, что отступающие ледники и ухудшающаяся вечная мерзлота также создают растущую угрозу для жизни людей из-за внезапных и локализованных наводнений и оползней. Доклад призывает к скоординированным международным усилиям по выявлению этих опасностей. Увеличение количества дождей в Арктике еще больше усилит эти угрозы.

Фото: NOAA Climate.gov/NSIDC

Рост человеческого воздействия

Наблюдаемые изменения и нарушения в Арктике влияют на повседневную жизнь и действия во всем мире либо напрямую, либо как явные напоминания о широком спектре антропогенного ущерба климату и экосистемам.

Очерк о бобрах, мигрирующих на север в арктическую тундру для использования новых благоприятных условий, представляет собой эссе в Арктическом отчете о состоянии бобров — это тематическое исследование того, как разные виды животных по всему миру перемещаются по мере того, как среда их обитания реагирует на климатические изменения, а также исследование показывает необходимость новых форм совместного мониторинга для оценки масштаба происходящих экологических преобразований.

Очерк о морском мусоре от судов, вымываемых на берег на побережье Берингова моря, представляющем непосредственную угрозу продовольственной безопасности в регионе, напоминает нам, что угроза как микро-, так и макропластика в наших океанах является важнейшей проблемой нашего времени.

Сообщение о том, что судовой шум все больше проникает в подводный морской звуковой ландшафт Арктики в ущерб морским млекопитающим, является призывом к сохранению целостности естественного звукового ландшафта во всем мире. Например, недавнее независимое исследование показало, что шум, вызванный деятельностью человека и утратой биоразнообразия, ухудшает звуковые ландшафты весенних певчих птиц в Северной Америке и Европе.

Тем не менее эссе Арктического отчета от членов Сети знаний коренных народов показывает, как, несмотря на сохраняющиеся климатические угрозы для продовольственных систем Арктики, сообщества коренных народов Аляски пережили ранние пандемические нарушения продовольственной безопасности, благодаря своим культурным ценностям, которыми они охотно делятся.

Их сотрудничество и способность адаптироваться являются важным уроком для мировых сообществ, испытывающих такие же трудности, и при этом они напоминают всем нам, что Арктика сама по себе является их родиной; местом, где крупномасштабные разрушения не являются чем-то новым для более чем 1 миллиона коренных народов и где решения уже давно были найдены в практике взаимосвязи.

Фото: twitter.com

Арктика связана с остальным миром

В Арктическом отчете собираются наблюдения со всего приполярного Севера, проанализированные в проекции полюсов нашей планеты. Это ставит Арктику в центр, а все меридианы выходят наружу на остальной мир. С этой точки зрения, Арктика привязана к обществам во всем мире через множество обменов — естественная циркуляция воздуха, океана и загрязняющих веществ, миграция животных и внутривидовая миграция, а также управляемая людьми транспортировка людей, загрязнение, судовая торговля и добыча природных ресурсов. Потепление Арктики также позволяет расширить доступ к морю, поскольку потеря морского льда позволяет судам продвигаться глубже в воды Арктики на более длительные периоды времени.

Эти реалии подчеркивают важность расширения международного сотрудничества в области сохранения окружающей среды, смягчения последствий опасностей и необходимости научных исследований.

Арктика уже претерпела беспрецедентно быстрые экологические и социальные изменения. Более теплая и доступная Арктика ведет нас к тому, что мир становится более сплоченным и тесным.