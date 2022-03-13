Жизнь Советской Татарии в 80-е: мясо за пазухой, новостройки с браком и безымянные остановки

О чем писала пресса республики в перестройку

Первая Конституция нашей республики, официально вступившая в силу, вышла в 1937 году. Тогда же, после принятия основного закона, республику переименовали в ТАССР, изменив порядок слов в ее названии (А.Т.С.С.Р.). «Реальное время» продолжает изучать архивы прессы и на примере газетных дайджестов предлагает ознакомиться, как жила Советская Татария. Мы уже печатали отрывки из статей 1937, 1947, 1957, 1967 и 1977 годов. «Реальное время» обратилось к архивам главной газеты республики — «Советской Татарии», литературному журналу «Казан утлары» и ведущему молодежному изданию «Татарстан яшьләре», чтобы дать представление об эпохе перестройки.

«Советской Татарии» отвечают. Контроль был недостаточным



Госагропром ТАССР сообщает, что репортаж «Мясо за пазухой» и фельетон «Сила мундира», опубликованные в газете «Советская Татария» 15 октября и 28 декабря 1986 года, рассмотрены и обсуждены на заседании коллегии Госагропрома ТАССР 31 декабря 1986 года. Изложенные в публикациях факты о неблагополучном положении с сохранностью социалистической собственности на ряде мясокомбинатов республики, а также на Казанском ликеро-водочном заводе признаны правильными.

За крупные недостатки и упущения в деле сохранности социалистической собственности в подразделениях объединений мясной, спиртовой и ликеро-водочной промышленности, ослабление требовательности к руководителям и специалистам предприятий за строгое соблюдение учета сырья и готовой продукции, недостаточную постановку ведомственного контроля и воспитательной работы в коллективах генеральному директору объединения «Татмясоагропром» X. Рахматуллину и генеральному директору объединения «Татспиртагропром» И. Зарипову объявлены строгие выговоры. Выговоры объявлены также директорам Бугульминского и Свияжского мясокомбинатов — Е. Уланову и Р. Габидуллину.

Материал Льва Жаржевского

«Листку НК» отвечают. Меры приняты

Редакция получила ответ директора Казанского городского объединения ресторанов и кафе И. Иразутдинова, в котором он сообщает, что фельетон «Не для служебного пользования», опубликованный в «Листке НК» 27 декабря 1986 года, обсужден на оперативном совещании с участием директоров предприятий, администраторов, заведующих производствами и бухгалтеров. Лица, виновные в злоупотреблениях, привлечены к дисциплинарной ответственности. За выполнением мероприятий по укреплению трудовой и производственной дисциплины в коллективах ресторанов и кафе установлен контроль со стороны администрации и партийного бюро объединения».

«Советской Татарии» отвечают. Брак будет устранен

«В 1985 году мы получили квартиры в новом кооперативном доме,— написали в редакцию казанцы, проживающие по адресу: улица Мусина, 74. — Новоселье было безрадостным: нам самим пришлось устранять недоделки, которые оставили после себя строители СМУ-7 треста №1 КПД. Но вскоре обнаружились и дефекты, которые исправить без помощи специалистов невозможно. В квартирах девятого этажа протекают потолки. На наши неоднократные обращения к строителям давались многочисленные обещания. А по существу никакой помощи нет».

Это письмо было направлено для рассмотрения в Ленинский райком КПСС. Вот что ответил первый секретарь Ленинского РК КПСС Г. Карунин:

«Обращение жителей дома №74 по ул. Мусина обсуждено совместно с руководителями строительно-монтажного управления №7 треста 1 крупнопанельного домостроения. Им указано на несвоевременное принятие мер по устранению строительных дефектов. В настоящее время в СМУ-7 треста №1 КПД разработан график устранения строительных недоделок в жилых домах на 1987 год. Ремонт швов панелей дома №74 по ул. Мусина будет произведен в январе, а ремонт кровли — в первом полугодии 1987 года. *

«Бесфамильные» остановки



В последнее время в нашей столице построены новые павильоны для трамваев-троллейбусов и автобусов. Это очень удобно для пассажиров. Но у нас есть одна «болезнь» — не доделывать дела до конца. При обновлении города остаются «мелкие» детали, из-за которых работа теряет всю красоту.

Павильоны сделаны красиво, современно. Но хорошо бы, соорудив павильоны, не забывать и о вывесках.

Например, в Брежневе (Набережные Челны, — прим. ред.) это делается хорошо: красиво и доступно написаны большими буквами все названия остановок на всех павильонах, приезжим, гостям ничего спрашивать не надо.

И в поселке Арске так же. А в Казани, когда видишь остановки без названий, портится настроение. Строительному отделу городского исполнительного комитета пришло время об этом задуматься.

Р. Сальмушев, наш внештатный корреспондент.

Уехали бы

Есть желающие вернуться из города в село. Мы бы и сами поехали в какую-нибудь деревню работать, жить. Но в какое хозяйство отправиться? Может, руководители колхозов предложат нам адреса? Ждем от вас писем.

И. Насыйбуллина, город Казань.

Благодарность наша безмерна

Когда мой сын Фарит внезапно заболел, его положили в клинику имени Вишневского. Здесь Фариту операцию делал Андрей Иванович и доцент Олег Васильевич (к сожалению, не знаю их фамилий). Скоро состояние моего сына улучшилось. Хотелось бы выразить благодарность этим двум специалистам, которые стоят на страже здоровья населения.

Мифтахова, город Казань.**

«Казан утлары»



Содержание.

Гариф Ахунов. Роман «Дочь Волги» (здесь — перевод Рашида Ахунова)

«Из-за Аксагызовских гор, из-за тех пологих, лесистых, с голыми макушками гор, что зовутся горами Сосновой живицы, с бескрайних башкирских степей дул неделю кряду тугой весенний ветер. Солнце все настойчивей пробивалось сквозь тяжелые, стелющиеся по-над самым аулом тучи, желтое его сияние опаляло своим жаром их рваные края.

И — проняло наконец!

Горы, всю долгую зиму в недвижном и грузном чванстве вздымавшие стылые вершины, где возлежали, точно знак холодной святости, белые снеговые чалмы, спешно принялись их скидывать, явив миру черные бархатные тюбетейки на плешах.

Нельзя человеку прожить без желаний, как нельзя воздуху на земле — без ветра.

Когда Шамсениса-абыстай скинула опостылевший вдовий наряд и вышла за бедного и ученого мугаллима, — как в сказке, право, — она была одержима одним: родить ребенка Габбасу. Да-да, родить побыстрее здоровое пухлощекое дитя, чтобы росло не по дням, а по часам, — одарить мужа высочайшею из радостей семейной жизни!.. Она думала об этом денно и нощно. Ей казалось, — нет, она даже была уверена, что рождение ребенка поможет сгладить порядочную разницу в летах между нею и мужем, свяжет и удержит молодого, пылкого Габбаса возле стареющей супруги.... стареющей, скрывать нечего, хоть и больно так отзываться о себе!».

Зульфат «Смотрю в бесконечность». Стихи.

Миргазиян Юныс «Через Босфор на рассвете», повесть.

Наби Даули «Встреча солдата с миной», стихи.

Нури Арсланов. Новые переводы А.С. Пушкина.

Юрий Семендер. Как гордый дуб (к 80-летию Педера Хузангая).

Решения XVII съезда КПСС — в жизнь! Саима Ибрагимова. Как нам оказывают услуги (о проблемах бытового обслуживания населения — своим мнением делятся Раиса Ишмуратова, Амирхан Еники, Набира Гиматдинова, Фанис Яруллин):

«Фанис Яруллин: «Машину мне дало государство. Ее водит моя жена Нурсия. Водит, конечно, но если что-то починить — это не к ней. Даже если какая-то мелкая поломка, нужен человек с руками. Дорог каждый час, день. Для таких как я, инвалидов, устроен и «Автосервис». Он на улице Волочаевской. Официально вроде все есть, все хорошо.

Когда Нурсия говорит, что надо заменить одну мелкую деталь, я берусь за телефон. Пытаюсь объяснить. Не дослушивают:

— Везите машину сюда! — такое повеление у них. — Сами посмотрим.

— Как привезти к вам сломанную машину?

На такие мелкие вопросы они не отвечают».

А.И. Демидов. На древней Булярской земле (Алексеевский район).

Флус Латыпов. В трясине наживы (очерк).

К 100-летию Галимжана Ибрагимова. Риф Хайрутдинов. «Начало большого пути».

Равил Кукушкин. Страницы книги жизни (Творческий портрет поэта Роберта Ахметзянова).

Джамит Рахимов. Чтобы не было сомнений! (Исследования в области ономастики).***

* «Советская Татария», 20 января 1987 года.

** «Татарстан яшьләре». 20 января 1987 года.

*** «Казан утлары», январь 1987 года.

