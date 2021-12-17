«Дом-конструктор»: материалы, планировка, фундамент
7 вопросов о модульных домах
Продолжаем разговор о модульных домах. Их плюсы и минусы мы уже рассмотрели. Поскольку этот тип домов проще всего стандартизировать в плане оценки стоимости, то многие считают, что модульники станут самым популярным типом ИЖС, под которое будет выдаваться льготная ипотека. А значит, возможно, скоро на нашем рынке таких домов будет становиться все больше. Поэтому разберем несколько популярных вопросов, которые задают будущие домовладельцы об этой технологии. Для начала остановимся на конструкции и комплектации такого конструктора.
- Из чего состоят «модули»? Какими бывают модульные дома?
Модульный быстровозводимый дом, согласно определению, собирается из «крупноформатных сегментов высокой степени готовности». Что считать крупноформатными сегментами — зависит от производителя. Но объединяются все модульники в одном: их основные элементы делают на заводе целиком.
Самые популярные модульные дома собираются на деревянном каркасе. Чуть реже встречаются комбинированные каркасы, реже всего (и дороже всего) — цельнометаллические.
В цеху могут собрать стены целиком и привезти их на стройплощадку, чтобы там собрать в готовый дом, а могут — целые блоки из готовых комнат. Разные изготовители выбирают разный набор. Производители заранее разводят трубы коммуникаций, электрику и даже часто делают внутреннюю отделку. Некоторые даже фасадную обшивку сразу делают. Если мы собираем дом из стеновых сегментов, то для них очень характерно панорамное остекление (пожалуй, самое слабое место модульника в нашем не самом жарком климате).
Если на стройплощадку привозят сразу целые комнаты, то это уже так называемые объемно-блочные дома. И это тоже модульники. Такие блоки похожи на вагончики-бытовки, но размер у них посолиднее, и конструктив тоже — все-таки речь идет о полноценном доме. Такие блоки имеют стандартные габариты, хозяева сами выбирают, в каком из них какая комната будет. Блоки привозят на стройплощадку и собирают из них дом. Уходит на это все от нескольких дней (если домик небольшой) до нескольких недель (если речь идет о масштабном коттедже в два этажа).
- Есть обязательный набор элементов?
Модульный дом включает несколько базовых элементов, которые должны быть сделаны обязательно:
— каркас;
— первичная отделка;
— разводка коммуникаций;
— оконные и дверные блоки;
— монтаж.
За это вы и должны заплатить. Имейте в виду: устройство фундамента в оплачиваемый набор модульника в большинстве случаев не входит. Но каждый производитель добавляет в свой конструктор свои «фишки» и бонусные элементы. Например, одни готовы будут сделать фундамент, другие — поставить сантехнику, третьи — отделать фасад. Каждый домовладелец выберет для себя, что ему больше выгодно.
- Какой фундамент подойдет под модульный дом? Я хочу УШП, чтобы было тепло
Чаще всего изготовители домокомплектов советуют готовить под свои изделия свайный фундамент. Оно и понятно: модульный дом легкий, под него не обязательно заморачиваться с дорогими и сложными бетонными фундаментами. Свайный фундамент пока еще один из самых доступных по стоимости. А кроме того он позволяет нивелировать перепад высот на участке. Особенно это будет ценно в том случае, если мы хотим поставить видовой дом на склоне (модульники с их панорамным остеклением будут очень эффектно подчеркивать особенности рельефа).
А вот бетонная плита под таким домом не будет иметь практического смысла. Если не доверяете сваям — выберите мелкозаглубленный ленточный фундамент. Делать монолитный бетонный фундамент под легкий модульник — это очень дорого, но совершенно нецелесообразно по экономическим соображениям. Что касается УШП, то утеплиться за ее счет не получится, потому что на заводе у модулей идет полное перекрытие по балкам. А значит, теплый пол за счет УШП отменяется.
- Какие бывают планировки в модульниках?
У модульных домов невелико разнообразие типовых проектов. Они все так или иначе походят друг на друга. И большая их часть невелики. Состоят они вот из каких комнат:
— если дом площадью до 65 кв. м — то в нем чаще всего бывают две спальни, холл, одна ванная и совмещенная с кухней гостиная;
— в доме площадью 79 — 90 кв. м к вышеописанному набору добавляется еще и кабинет;
и, наконец, в домах от 100 кв. м добавляется еще одна спальня и отдельная гардеробная.
Плюс в каждом проекте заложены террасы. Они запланированы открытыми, но при желании их можно застеклить.
- Из чего каркас? А кровля? А в окна будет дуть?
Довольно популярный тип каркаса для модульного дома состоит из следующих вещей.
— Каркас из древесины камерной сушки. Это может быть доска или брус сечением 150х150 мм.
— Утеплитель (каменная вата толщиной по 200 мм в перекрытиях и 150 мм в стенах).
— Защитные ветро- и пароизоляционные мембраны.
— Внутренняя и внешняя обшивка.
Отечественные заводы в качестве кровельного покрытия используют бутилкаучуковую мембрану (если крыша односкатная или плоская) или металлочерепицу (если кровля двускатная).
В окна дуть не должно, даже в панорамные. Другое дело — что стекло само по себе не самый теплый материал, и оно может отдавать тепло с поверхности. Однако уже даже отечественные модульники оснащают качественными окнами с энергосберегающими стеклопакетами.
- В коммуникации придется вложиться отдельно?
В модульниках коммуникации уже разведены по максимуму. Это и трубы водопровода, и канализация, и проводка, и розетки. В комплект поставки входит даже щиток.
Что касается отопления, возможны варианты. Если предполагается электрическое отопление, то комнаты будут уже оснащены конвекторами. Однако очень часто модульный дом предполагается отапливать печкой — и в этом случае печь с дымоходом в холле тоже поставят в домокомплекте.
Иногда изготовитель дома бывает столь любезен, что предлагает полностью оборудовать ванную комнату, вплоть до бойлера и сантехники. Но это вариант не очень частый. Как мы уже говорили выше, есть смысл поспрашивать у разных производителей, что входит в их комплект поставки, и выбрать набор себе по душе.
- За сборку мне придется платить самому?
Изготовитель домокомплекта, как правило, располагает бригадой сборщиков. В общую стоимость сборка дома будет входить, только если бригаде не надо будет далеко ехать до объекта (а это довольно популярный случай — заказать домокомплект в другом регионе). Но специалисты советуют все-таки заказывать услуги «родных» сборщиков, даже если придется доплатить за их услуги. Ведь только в этом случае можно будет исправить ошибки, которые они могут допустить, за счет завода. А сторонние монтажники могут ошибиться сами, а потом попытаются свалить все на то, что домокомплект-де плохой привезли.
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